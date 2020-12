Ibrahimovic kauft sich ein riesiges Waldgebiet für drei Millionen Euro

Zlatan Ibrahimovic verbringt viel Zeit in seiner Heimat Schweden. Nun hat sich der Milan-Star und Naturliebhaber dort eine riesige Waldfläche gekauft.

Superstar Zlatan Ibrahimovic vom AC Milan hat sich in seiner Heimat Schweden ein riesiges Waldgebiet gekauft. Das berichtet Aftonbladet.

Rund drei Millionen Euro soll der 39-Jährige für eine Fläche von 1.000 Hektar demnach bezahlt haben. Sein Waldgebiet entspricht damit der Fläche von ungefähr 1400 Fußballfeldern.

Dort kann der Angreifer in der Nähe der Grenze zu Norwegen seinen Hobbys wie Fischen, Jagen oder Schneemobil fahren nachgehen. Ibrahimovic gilt als Naturliebhaber und verbringt mit seiner Familie viel Zeit im Freien.

Viel Zeit in seinem neuen Waldgebiet verbringen kann er jedoch nicht. Heute wird Ibrahimovic in Mailand zurück erwartet. Am 3. Januar steht für Milan das erste Spiel im neuen Jahr bei Benevento an. Ein Einsatz des Mittelstürmers ist allerdings aufgrund einer Wadenverletzung noch unsicher.