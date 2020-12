Zu Maradonas Ehren: Kevin-Prince Boateng wünscht sich Messi-Wechsel zu Napoli

Kevin-Prince Boateng wünscht sich, dass Barcelona-Superstar Lionel Messi kommenden Sommer zu Ehren seines kürzlich verstorbenen argentinischen Landsmannes Diego Armando Maradona zu dessen Herzensklub SSC Neapel wechselt.

"Messi wird seinen Vertrag in Barcelona (läuft bis Sommer 2021, d. Red.) erfüllen, aber wie wunderbar wäre es, wenn er einfach Neapel anruft und sagt: 'Ich komme. Sie vergeben die Nummer 10 zwar nicht mehr, aber ich würde Maradonas Nummer 10 liebend gerne ehren und ein oder zwei Jahre in Neapel spielen. Ohne über Geld oder sonst irgendetwas nachzudenken, sondern einfach aus dem Herzen heraus'", sagte Boateng, der in der Saison 2018/19 ein halbes Jahr gemeinsam mit Messi für Barca spielte und seit September beim italienischen Zweitligisten AC Monza aktiv ist, bei ESPN.

Der 33-jährige Mittelfeldspieler weiter: "Das wäre wie ein Film. Er müsste mit einem verdammten Helikopter zum Training fliegen, weil die Leute ihn vor Freude lebending auffressen würden. Sie wären so unfassbar glücklich."

Messi bei Napoli? "Was wäre das für eine Geschichte!"

Maradona, Weltmeister 1986 und das größte Idol Argentiniens, starb Ende November im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt. Seine größte Zeit als Spieler hatte er beim SSC Neapel gehabt, für den er von 1984 bis 1991 spielte und den er zu zwei italienischen Meisterschaften (1987, 1990) sowie zum Gewinn des UEFA-Cups (1989) führte.

"Diese Geschichte: 'Zu Ehren von Maradona werde ich für Neapel spielen'. Was wäre das für eine Geschichte! Nicht nur für den Fußball, sondern für die ganze Welt", so Boateng weiter. "Es wäre eine geschichtsträchtige Nachricht. Ich wünschte, ich wäre in Messis Schuhen, ich will Messi sein. Ich würde den Präsident von Neapel anrufen und ihm von meinen Plänen erzählen."

Boateng spielte in seiner bisherigen Karriere unter anderem für Hertha BSC, Schalke 04, Eintracht Frankfurt und den AC Milan. Monza ist nun bereits der fünfte Verein in Italien, bei dem er unter Vertrag steht.