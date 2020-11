Italiens Zeitungen feiern "Highlander" Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic verzaubert auch im Alter von 39 Jahren weiter die italienische Serie A. Beim Gastspiel in Neapel traf der Schwede erneut doppelt und wurde danach von der italienischen Presse gefeiert.

Ibrahimovic ist ein Highlander, der Neapel schwere Hiebe erteilt und dem Match ein unglaubliches Tempo aufzwingt", fabulierte die römische Tageszeitung La Repubblica, nachdem der Stürmer des AC Mailand mit einem Doppelpack den 3:1 (1:0)-Erfolg von Milan bei der SSC Neapel (Hier gibt es die Highlights im Video!) unter Dach und Fach gebracht hatte.

Die Rossoneri sind mit dem schwedischen Ex-Nationalspieler Tabellenführer. Ibra führt mit 10 Treffern die Torschützenliste auf dem Apennin an, allerdings schied er in der 79. Minute mit einer Oberschenkelverletzung aus.

"Der alte Zlatan lädt die ganze Mannschaft auf seine Schultern und zieht sie zum Sieg", kommentierte die Gazzetta dello Sport, die dem Schweden die beste Note aller Spieler gab. "Superstar Ibra zwingt Neapel in die Knie. Der Schwede ist konzentriert, motiviert und mit seinen Teamkollegen unglaublich freigiebig. Er stellt sich stets in den Dienst der ganzen Mannschaft", urteilte Tuttosport.

Den bislang letzten Auswärtssieg in Napoli hatten die Mailänder vor zehn Jahren gefeiert. Damals holten die Rossoneri am Ende der Saison die Meisterschaft. "Ibrahimovic hat ein beispielloses Charisma, er ist ein Alien, der Meisterwerke schafft und mit seinen Fähigkeiten Neapel versenkt", so der Corriere dello Sport.

Milan siegte ohne den mit dem Coronavirus infizierten Trainer Stefano Pioli, der die Trainingseinheiten seiner Mannschaft mit Hilfe von Drohnenaufnahmen verfolgt und mit den Spieler per Videokonferenz spricht.