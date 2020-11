Juventus-Verteidiger Matthijs de Ligt nach Operation wieder fit

Matthijs de Ligt hat sich bei Juventus Turin nach seiner Operation zurückgemeldet und steht den Bianconeri nach der Länderspielpause nach Informationen von SPOX und Goal wieder zur Verfügung.

Der niederländische Abwehrspieler war im August an der Schulter operiert worden und seitdem ausgefallen. In dieser Saison stand er entsprechend noch keine einzige Minute für Juve auf dem Platz.

Sein Debüt in der neuen Spielzeit könnte nun am 21. November in der Liga gegen Cagliari stattfinden. Auch der ebenfalls verletzte Außenverteidiger Alex Sandro könnte dann sein Comeback feiern.

Für Juve-Trainer Andrea Pirlo ist die Rückkehr de Ligts eine gute Nachricht, denn ihm fehlt seit längerem mit Giorgio Chiellini ein weiterer Innenverteidiger.

Auch aufgrund der zahlreichen Verletzungen tun sich die Turiner in der aktuellen Saison schwer: Sie konnten bislang nur drei ihrer sieben Partien in der Serie A gewinnen und belegen den fünften Tabellenplatz.