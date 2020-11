AC Milan will Leihspieler Brahim Diaz von Real Madrid fest verpflichten

Serie-A-Spitzenreiter AC Mailand will den von Real Madrid ausgeliehenen Offensivspieler Brahim Diaz fest verpflichten. Das bestätigte Sportdirektor Frederic Massara im Gespräch mit DAZN.

"Brahim geht es in Mailand sehr gut. Wir sind glücklich und zufrieden mit ihm", betonte der 52-Jährige und fügte an: "Er wird uns viel geben können. Wir werden mit Blick auf seine Zukunft in den kommenden Monaten mit Real Madrid sprechen."

Das aktuelle Leihgeschäft sieht nach der laufenden Spielzeit eine Rückkehr des 21-Jährigen in die spanische Metropole vor.

AC Milan: Brahim Diaz noch bis 2025 bei Real Madrid unter Vertrag

Bei den Rossoneri kommt Diaz bislang auf zwölf Pflichtspieleinsätze, in denen ihm drei Treffer und ein Assist gelangen. Bei den Königlichen steht der Spanier noch bis 2025 unter Vertrag, kam bei den Profis seit seinem Wechsel von Manchester City im Sommer 2019 allerdings kaum zum Zug.