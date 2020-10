Serie A: Perisic rettet Inter einen Punkt - Atalanta siegt auch ohne Gosens

Inter Mailand verpasste am 6. Spieltag der Serie A, mit Lokalrivale AC Milan an der Tabellenspitze gleichzuziehen. Die Nerazzurri kamen zu Hause gegen Parma nur zu einem 2:2. Statt Inter belegt zumindest vorübergehend Atalanta Bergamo nach einem Sieg in Crotone den zweiten Platz.

Nach torloser erster Halbzeit geriet Inter durch einen Doppelpack von Gervinho (46., 62.) zunächst auf die Verliererstraße. Nachdem Marcelo Brozovic (64.) für die Hausherren verkürzt hatte, gelang dem früheren Münchener, Wolfsburger und Dortmunder Ivan Perisic in der Nachspielzeit der Ausgleich per Kopf.

Auch ohne Nationalspieler Robin Gosens kam Atalanta Bergamo zu einem 2:1 (2:1)-Erfolg bei Aufsteiger FC Crotone und bleibt im Vorderfeld der Tabelle. Gosens fehlte aufgrund einer Wadenverletzung. Der Kolumbianer Luis Muriel (26./38.) traf zweimal für Atalanta gegen das Tabellenschlusslicht.

Die Tabelle der Serie A