Corona-Infektion überstanden: Hakimi bei Inter-Sieg eingewechselt

Bei der Rückkehr des von seiner Corona-Infektion genesenen Ex-Dortmunders Achraf Hakimi hat Inter Mailand seinen dritten Saisonsieg gefeiert. Drei Tage nach dem 2:2 in der Champions League gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach gewann Inter 2:0 (0:0) beim FC Genua.

Hakimi, der wegen seines positiven Coronatests in der Königsklasse gefehlt hatte, wurde am Samstag in der 58. Minute eingewechselt. Kurz darauf brachte Torjäger Romelu Lukaku (64.) den Favoriten in Führung. Danilo D'Ambrosio (79.) erhöhte.

Mit nun zehn Punkten nach fünf Spielen setzte sich Inter in der Spitzengruppe der Liga fest, Genua, das wegen zahlreicher mittlerweile auskurierter Coronafälle ein Spiel weniger absolviert hat, hat vier Zähler auf dem Konto.

Lazio nahm derweil den Schwung aus der Königsklasse in den Ligaalltag mit. Das Team aus der Hauptstadt, das am Dienstag 3:1 gegen den deutschen Vizemeister Borussia Dortmund gewonnen hatte, besiegte den FC Bologna 2:1 (0:0). Luis Alberto (54.) und der ehemalige Dortmunder Ciro Immobile (77.) erzielten die Treffer.

Zuvor hatte der deutsche Nationalspieler Robin Gosens mit Atalanta Bergamo einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Champions-League-Teilnehmer, bei dem Gosens zu Beginn des zweiten Durchgangs auf den Platz kam, kassierte beim 1:3 (0:1) gegen Sampdoria Genua seine zweite Niederlage nacheinander.