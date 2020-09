Ante Rebic wechselt fest von Eintracht Frankfurt zum AC Mailand

Der kroatische Vizeweltmeister Ante Rebic wechselt fest vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt zum italienischen Renommierklub AC Mailand. Wie die Rossoneri am Samstag mitteilten, erhält der 26 Jahre alte Offensivspieler einen Vertrag bis 2025.

Am Donnerstag erst hatte die Eintracht die feste Verpflichtung des portugiesischen Angreifers Andre Silva (24) bekannt gegeben, der ebenfalls zur Leihe im Sommer 2019 den Weg aus der Lombardei nach Hessen gegangen war.

In der abgelaufenen Saison war Rebic bereits nach Mailand ausgeliehen, mit zwölf Toren in 30 Spielen war er Topscorer des 18-maligen Meisters. Rebic erzielte für Frankfurt in 100 Pflichtspielen insgesamt 25 Tore, die beiden wichtigsten beim 3:1-Erfolg über Bayern München im DFB-Pokalfinale 2018.