AC Florenz will sich wohl von Kevin-Prince Boateng trennen

Die AC Florenz, Arbeitgeber des ehemaligen Münchners Franck Ribery, will sich von Kevin-Prince Boateng (33) trennen. Der gebürtige Berliner hat laut Corriere dello Sport ein Angebot aus den USA erhalten, das Boateng jedoch abgelehnt hat.

Sein Ziel sei, zurück in die Bundesliga zu kehren oder ein Angebot aus Spanien anzunehmen, berichtete das Blatt. Kevin-Prince Boateng hat in seiner Karriere insgesamt bei 14 verschiedenen Vereinen in Europa gespielt.

Boateng steht seit Anfang der vergangenen Saison beim Klub aus der Toskana unter Vertrag.