Juventus Turin gegen Sampdoria Genua heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 1. Spieltag der neuen Saison der Serie A empfängt Titelverteidiger Juventus Turin am heutigen Sonntag Sampdoria Genua. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Juventus Turin vs. Sampdoria Genua heute live: Ort und Anpfiff

Die Partie zwischen Juventus Turin und Sampdoria Genau wird am heutigen Sonntag (20. September) um 20.45 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Juventus Stadium in Turin.

Zuschauer sind im Gegensatz zu Deutschland in Italien noch nicht zugelassen. Derzeit arbeitet die Liga an einem Konzept, mit dem ab Mitte Oktober mindestens 20 Prozent der Plätze in den Stadien besetzt werden sollen.

Die 20 Erstligisten haben durch das Verbot der Fans aufgrund der Corona-Pandemie pro Tag ungefähr eine Millionen Euro verloren. Dies geht aus einer Analyse der Mailänder Wirtschaftszeitung Sole 24 Ore hervor.

Juventus Turin - Sampdoria Genua heute live im TV und Livestream

Keines der Spiele der Serie A wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Stattdessen hat der Streamingdienst DAZN die exklusiven Übertragungsrechte der italienischen Liga und zeigt somit auch die Begegnung zwischen Juventus Turin und Sampdoria Genua live in voller Länge.

Folgendes Trio begleitet die Partie:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Carsten Fuß

Carsten Fuß Experte: Christian Bernhard

Neben den Spielen von Juve, Milan, Inter und Co. hat DAZN auch die Champions League, Europa League, Ligue 1 und LaLiga im Programm. Darüber hinaus gibt 40 Spiele der Bundesliga live beim "Netflix des Sports". Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet das Abonnement lediglich 11,99 Euro im Monat. Das Jahresabo ist für 119,99 Euro erhältlich.

Juventus Turin gegen Sampdoria Genua heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie zwischen Serienmeister Juventus Turin und Sampdoria Genua live zu sehen, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker.

Juventus Turin - Sampdoria Genua: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Teams von Beginn an auflaufen:

Juve: Szczesny - de Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanic, Matuidi - Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic

Szczesny - de Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanic, Matuidi - Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic Genua: Audero - Sala, Tonelli, Colley, Murru - Praet, Ekdal, Linetty - Ramirez - Quagliarella, Caprari

Juventus Turin - Sampdoria Genua: Die letzten Duelle