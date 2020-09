Inter Mailand gegen AC Florenz: Serie A heute live im TV, Livestream und Liveticker

Inter Mailand empfängt am heutigen Samstag am zweiten Spieltag der Serie A die AC Florenz. Wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Du willst die Serie A live sehen? Dann sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat.

Inter Mailand - AC Florenz: Spielbeginn, Austragungsort, Schiedsrichter

Austragungsort ist das Mailänder Stadion Giuseppe Meazza. Der Anstoß ist auf 20.45 Uhr terminiert. Die Leitung der Begegnung übernimmt Schiedsrichter Gianpaolo Calvarese.

Inter Mailand gegen AC Florenz heute live im TV und Livestream

Die einzige Möglichkeit das Spiel in Deutschland live zu sehen ist beim Streamingdienst DAZN. Der Streamingdienst zeigt die Spiele der Serie A live und in voller Länge. Ab 20.45 Uhr beginnt dort die Übertragung mit Kommentator Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard.

Neben Fußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1, MLS) läuft beim "Netflix des Sports" aber auch US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Tennis, Darts, Boxen, UFC, Motorsport, Handball oder Hockey.

Abonnieren könnt Ihr DAZN schon ab wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr. Bei beiden Modellen können die ersten 30 Tage im Rahmen eines Probemonats kostenlos getestet werden.

Inter - Florenz: SPOX-Liveticker

Auch wir sind live mit dabei. In unserem SPOX-Liveticker verpasst Ihr keine Highlights aus Mailand.

Mailand gegen Florenz: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften von Beginn an auflaufen:

Inter Mailand: Handanovic - d'Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah - Vecino, Brozovic - Politano, Nainggolan, Perisic - Icardi

AC Florenz: Lafont - Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi - Benassi, Veretout, Gerson - Chiesa, Simeone, Pjaca

Inter Mailand - Fiorentina: Die letzten Duelle

Datum Wettbwerb Heim Gast Ergebnis 22.07.2020 Serie A Inter Mailand AC Florenz 0:0 29.01.2020 Coppa Italia Inter Mailand AC Florenz 2:1 15.12.2019 Serie A AC Florenz Inter Mailand 1:1 24.02.2019 Serie A AC Florenz Inter Mailand 3:3 25.09.2018 Serie A Inter Mailand AC Florenz 2:1

Serie A: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag

Die AC Florenz steht nach einem 1:0-Sieg gegen den FC Turin am vergangenen Spieltag auf dem sechsten Rang der Tabelle. Inter Mailand hat noch keine Partie absolviert und steigt erst an diesem zweiten Spieltag in die neue Serie-A-Saison ein.