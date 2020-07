Serie A: Juventus Turin - Atalanta Bergamo heute live im TV, Livestream und Liveticker

In einem echten Topspiel empfängt am 32. Spieltag der italienischen Serie A am 32. Spieltag Juventus Turin Atalanta Bergamo. Wir verraten, wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Serie A, Juventus Turin - Atalanta Bergamo: Zeit, Datum, Stadion

Die Alte Dame empfängt ihre Gäste aus Bergamo am Samstag, dem 11.7.2020, Anstoß soll um 20.45 Uhr sein. Austragungsort wird das Turiner Allianz Stadium sein. Wie alle Spiele seit der Coronapause wird natürlich auch diese Begegnungen vor leeren Rängen stattfinden.

Serie A: Juventus Turin vs. Atalanta Bergamo live im TV und Livestream

Die Rechte für die Übertragung der Partie zwischen Juventus und Atalanta liegen bei dem Streamingportal DAZN. Das "Netflix des Sports" überträgt das Spiel live und exklusiv.

Kommentiert werden wird das Duell des Tabellenführers und des Tabellendritten aus der Serie von Carsten Fuß. Als Experte ist zudem Christian Bernhard im Einsatz, Tobi Wahnschaffe übernimmt die Moderation.

DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr, Neukunden können einen kostenlosen Probemonat abschließen. Neben der Serie A zeigt DAZN weiteren Spitzensport, zum Beispiel die Champions League, die Europa League, die LaLiga sowie US-Sport, Tennis und UFC.

Serie A: Juventus Turin vs. Atalanta Bergamo im Liveticker

Neben dem Livestream auf DAZN ist der SPOX-Liveticker eine weitere Option für alle, die keine der wichtigsten Szenen des Spiels verpassen wollen.

Zum Liveticker der Partie kommt ihr hier, den Liveticker-Kalender könnt ihr hier einsehen.

© imago images/HochZwei/Syndication

Serie A: Die Tabelle

Derzeit führt Juventus die Tabelle in Italien mit sieben Punkten Vorsprung an, Atalanta liegt einen Punkt vor Inter Mailand auf Rang drei.