Inter Mailand - SSC Neapel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Inter hat vor den letzten beiden Spieltagen zwar keine Chance mehr auf die Meisterschaft, will sich aber Platz zwei sichern. Neapel braucht dagegen Punkte für die direkte Europa-League-Qualifikation. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Duell zwischen beiden Teams sehen könnt.

Wann und wo spielt Inter Mailand gegen SSC Neapel?

Inter empfängt Napoli am heutigen Dienstag, 28. Juli, um 21.45 Uhr zum vorletzten Spieltag der Serie A. Gespielt wird im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion.

Inter Mailand - SSC Neapel heute live im TV und Livestream schauen

Wie alle Spiele der Serie A seht ihr auch diese Partie live und exklusiv beim Streamingdienst DAZN. Guido Hüsgen kommentiert das Spiel dort mit Experte Michael Hofmann.

Neben der Serie A überträgt DAZN auch die italienischen Pokalwettbewerbe sowie über 100 Spiele der Champions League und sämtliche Partien der Europa League. Auch Inters Achtelfinale gegen Getafe am 5. August und Neapels Rückspiel in Barcelona am 8. August seht ihr dort exklusiv.

Darüber hat das "Netflix des Sports" viele weitere europäische Topligen im Programm. So könnt ihr dort alle Begegnungen der Ligue 1 und der LaLiga sehen sowie mehrere Spiele der Bundesliga. Dazu kommen die Topspiele aus Portugal, den USA, China oder Australien.

DAZN kostet 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im günstigeren Jahresabonnement.

Inter Mailand gegen SSC Neapel heute live im Liveticker verfolgen

Alternativ bietet Euch SPOX zu der Partie auch einen Liveticker an, der euch über alle Spielereignisse auf dem Laufenden hält.

Inter Mailand: Gute Leistungen gegen Napoli in dieser Saison

Inter-Trainer Antonio Conte warnte vor dem heutigen Gegner. Schließlich habe dieser vor allem gegen Spitzenteams immer eine gute Leistung erbracht: "In den vergangenen Jahren hat Napoli immer versucht, den späteren Scudetto-Gewinnern das Leben schwer zu machen. Sie haben einen hervorragenden Kader."

Mit den bisherigen Auftritten seines Teams gegen Napoli in dieser Saison war er allerdings meist zufrieden: "Wir haben in der Liga mit Sicherheit eine gute Leistung gezeigt. In gewisser Hinsicht war das Rückspiel in der Coppa Italia jedoch das beste, das wir in dieser Saison gegen Napoli gespielt haben und wir haben definitiv mehr verdient."

Mitte Juni hatten sich Neapel und Inter 1:1 getrennt. Napoli war durch den 1:0-Sieg aus dem Hinspiel jedoch in das Finale der Coppa Italia eingezogen.

SSC Neapel: Vorbereitung auf Barcelona

Für den SSC Neapel geht es in den verbleibenden Spielen der Serie A auch um die optimale Vorbereitung auf das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Barcelona, wie Lorenzo Insigne betont: "Wir müssen in unseren letzten beiden Ligaspielen gut abschneiden und sicherstellen, dass wir in Topform in das Champions-League-Spiel gehen und dann versuchen, unser volles Potenzial auszuschöpfen."

Am 8. August treten die Italiener im Camp Nou an. Das Hinspiel endete 1:1 (die Highlights gibt es hier im Video). Im Falle eines Weiterkommens würde Neapel auf den Sieger des Duells FC Bayern gegen den FC Chelsea treffen.

Inter Mailand - SSC Neapel: Bilanz und letzte Begegnungen

In diesem Jahr kam es bereits zu drei Duellen zwischen beiden Teams, wobei jedes Team einen Sieg einfahren konnte. Insgesamt spricht die Bilanz aber für die Nerazzurri. Inter konnte bisher 66 Siege in direkten Duellen einfahren, Neapel hingegen 47. In 38 Begegnungen gab es keinen Sieger.