Juventus Turin - Giorgio Chiellini über Gianluigi Buffon: "Ein großer Bruder"

Giorgio Chiellini und Gianluigi Buffon spielen seit Jahren gemeinsam. Für den Innenverteidiger ist der Keeper weitaus mehr als nur ein Teamkollege.

Innenverteidiger Giorgio Chiellini (35) von Juventus Turin hat über seine tiefgründige Beziehung zu Torhüter-Legende Gianluigi Buffon (42) gesprochen.

"Er ist ein großer Bruder. In den vergangenen 15 Jahren war er derjenige, den ich auf der Welt am häufigsten gesehen habe", erklärte der Abwehrchef in einem Instagram-Live.

Der Schlussmann sei "eine Person, die es immer schafft, in entscheidenden Momenten die richtigen Worte zu finden und so den Verlauf der Saison zu verändern. Er ist eine großartige Person, die mir viel beigebracht hat", schwärmte Chiellini.

Buffon seit 2019 zurück bei Juve

Chiellini und Buffon spielten zwischen 2005 und 2018 gemeinsam bei der Alten Dame, ehe der Weltmeister von 2006 zu PSG wechselte.

Bereits nach einem Jahr kehrte er allerdings im vergangenen Sommer wieder zurück nach Turin.