Serie A live: FC Bologna gegen Juventus Turin heute im TV, Livestream und Liveticker

Auch die Serie A kehrt aus der Corona-Zwangspause zurück, Rekordmeister Juventus Turin ist beim FC Bologna zu Gast. Wo und wann Ihr Cristiano Ronaldo und Co am heutigen Montag in Aktion sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Um FC Bologna gegen Juventus Turin live und in voller Länge zu sehen, testet DAZN hier kostenlos und unverbindlich!

Serie A live, FC Bologna gegen Juventus Turin: Spielort, Anstoß, Uhrzeit

Zur Rückkehr der Serie A sind CR7 und Co. beim FC Bologna zu Gast. Gespielt wird im Renato Dall'Ara, los geht es um 21.45 Uhr.

Serie A live: FC Bologna -Juventus Turin heute im TV, Livestream

Im Fernsehen könnt Ihr die Partie zwischen Bologna und Juve zwar nicht sehen, stattdessen hat DAZN sich die Übertragungsrechte für die Serie A gesichert. Gut 15 Minuten vor dem Anstoß startet dort bereits die Vorberichterstattung, der Livestream ist auf sämtlichen internetfähigen Endgeräten verfügbar.

Neben der Serie A hat DAZN noch viele weitere hochkarätige Sportübertragungen im Programm, beispielsweise Spiele aus LaLiga oder Ligue 1. Einen Monat lang kann das Angebot kostenlos und unverbindlich getestet werden, anschließend sind 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr fällig.

Serie A live: Bologna gegen Juve im Liveticker auf SPOX

Auf SPOX bieten wir wie gewohnt Liveticker zu sämtlichen Partien der Serie A an. Guckt einfach in unserem Liveticker-Kalender vorbei, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, hier geht es zur Partie zwischen Bologna und Juventus.

Serie A live: Die Montagsspiele im Überblick

Drei Spiele stehen heute an, unter anderem kehrt auch der AC Milan zurück.

Das sind alle Montagsspiele:

Anstoß Heim Gast 22.06., 19.30 Uhr AC Florenz Brescia Calcio 22.06., 19.30 Uhr Lecce AC Mailand 22.06., 19.30 Uhr Bologna Juventus Turin

© imago images

Serie A: Zahlen und Fakten zu Bologna und Turin

Juventus Turin konnte sich im italienischen Pokal bereits warm spielen. Im Finale der Coppa Italia unterlag Juve der SSC Neapel 2:4 nach Elfmeterschießen.

Bei Bologna liegt das jüngste Spiel etwas weiter zurück. Im Februar unterlag der Klub bei Lazio Rom mit 0:2.

Im direkten Vergleich hat diese Saison Turin die Nase vorn, Juve gewann das Hinspiel 2:1.

Serie A, 27. Spieltag: Tabelle vor den Montagsspielen

Juve befindet sich nach der Zwangspause zwar an erster Stelle, hat aber nur einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Lazio Rom.