Robin Gosens von Atalanta Bergamo: "BVB-Probetraining hat mir die Augen geöffnet"

Der angehende deutsche Nationalspieler Robin Gosens sieht sich bei Atalanta Bergamo seit ein paar Jahren in einer guten Rolle. Dass er es aber überhaupt so weit gebracht hat, verdankt er vor allem einem gescheiterten Probetraining beim BVB.

Robin Gosens hat in der Corona-Pause der Serie A die Zeit genutzt, um auf seine Anfänge zurückzuschauen. Der heute 25-Jährige spielte im Jugendbereich nur in der Niederrheinliga und nicht etwa in einem Nachwuchsleistungszentrum. Als er eines Tages doch mal die Chance hatte, bei einem Profiklub zu landen, verlief das eher suboptimal.

Dem Sportbuzzer verriet Gosens, dass sein Probetraining für die A-Jugend von Borussia Dortmund einst zur Enttäuschung wurde. "Danach bin ich zumindest nicht mit dem Gefühl nach Hause gefahren: Jetzt kann meine Karriere starten", umschrieb Gosens sein Erlebnis.

Doch was war das Problem? "Mir haben einfach die Basisfähigkeiten, die ein Spieler im Internat von Anfang an mitbekommt, gefehlt; ein gewisses koordinatives Grundverständnis, aber auch technische Dinge. Also eigentlich: alles." Rückblickend betrachtet habe ihm "das Training die Augen geöffnet".

Später dann landete er schließlich bei der A-Jugend von Vitesse Arnheim, nachdem ein dortiges Probetraining deutlich erfolgreicher verlaufen war. Gosens war dann klar: "Wenn du diese Chance jetzt anpacken willst, musst du dich um 180 Grad ändern."

Atalanta Bergamo im Champions-League-Viertelfinale: Zehn Fakten zum Überraschungsteams © imago images 1/21 Atalanta Bergamo ist die Überraschung der aktuellen Champions-League-Saison. Nach zwei Torspektakeln setzte sich der Serie-A-Klub im Achtelfinale gegen Valencia durch. Zehn kuriose Fakten zum No-Name unter den CL-Viertelfinalisten. © getty 2/21 ZUSAMMENGEWÜRFELTE TORMASCHINE: 87 Tore hat Atalantas Offensiv-Maschine in dieser Saison wettbewerbsübergreifend erzielt. Kurios: Keines davon schoss ein Italiener. © getty 3/21 TORHÜTER-SCHRECK ATALANTA: Bergamo trat in dieser CL-Saison gegen sieben Torhüter an. Gegen sechs davon schoss die Offensive mindestens ein Tor. Der einzige Keeper, der gegen Atalanta zu null spielte, war Kyle Walker von Manchester City. © getty 4/21 Der Rechtsverteidiger wurde im Gruppenspiel eingewechselt und ins Tor gestellt, nachdem sich Citys Stammtorhüter Ederson verletzt hatte und dessen Ersatzmann Claudio Bravo mit Rot vom Platz geflogen war. Walker stand jedoch "nur" zwei Minuten im Kasten. © getty 5/21 GROẞES FAN-HERZ: Der Abend in Valencia "hätte einer der schönsten in unserer Geschichte sein sollen", teilten die Atalanta-Ultras der Curva Nord auf ihren Social-Media-Kanälen mit und bedauerten damit den Ausschluss von Zuschauern im CL-Rückspiel. © getty 6/21 Statt sich aber zu beklagen, spendeten die Atalanta-Fans die gesparten Reise- und Ticketkosten in Höhe von 40.000 Euro wegen des grassierenden Coronavirus' an ein örtliches Krankenhaus. © getty 7/21 "In diesen Wochen gibt es in unserer Stadt und unserer Provinz Helden, die sich der Situation stellen, die mit unzureichenden Mitteln und in beschwerlichsten Schichten arbeiten für die Gesundheit von ALLEN", schrieben die Ultras. © getty 8/21 MYTHISCH: Der Name des Vereins stammt aus der griechischen Mythologie, in der Atalanta eine jungfräuliche Jägerin war. Einer der Spitznamen der Mannschaft lautet La Dea (Die Göttin). © getty 9/21 TORMASCHINE ILICIC: Josip Ilicic traf im Rückspiel gegen Valencia vierfach. Mit 32 Jahren ist er noch vor Zlatan Ibrahimovic der älteste Spieler in der CL-Geschichte, dem dieses Kunststück gelang. So viel Torhunger hatte er vor ein paar Jahren nicht. © getty 10/21 Zudem ist Ilicic auch der älteste Spieler, dem auswärts ein Hattrick gelang. Auch dieser Rekord gehörte vorher Zlatan Ibrahimovic. Ilicic ist bei seinem Kunststück mit 32 Jahren und 41 Tagen exakt drei Wochen älter als der Schwede gewesen. © getty 11/21 Nach seinem Wechsel von Florenz nach Bergamo im Jahr 2017 wurde der Slowene im Team "Oma" genannt, weil er ständig über Müdigkeit klagte. "Es gibt zwei Dinge, die ich hasse: Aufwärmen und Fantasy Football", sagte Ilicic einst in einem Interview. © getty 12/21 HISTORISCHES VORBILD: Ilicic tritt mit seinem Viererpack in historische Fußstapfen. Der letzte Spieler, dem in der Champions League vier Tore in einem Spiel für einen italienischen Verein gelangen, war Andriy Shevchenko. © getty 13/21 Shevchenko erzielte im November 2005 für den AC Mailand im Gruppenspiel gegen Fenerbahce beim 4:0-Sieg alle vier Tore. Am Ende der Saison wurde der Ukrainer mit neun Treffern Torschützenkönig der Champions League. © getty 14/21 GUTES VORZEICHEN: Atalanta Bergamo ist mittlerweile seit fünf Spielen in der Champions League ohne Niederlage. Eine solche Serie gelang einem italienischen Team zuletzt vor zehn Jahren. © getty 15/21 Damals verlor Inter Mailand sogar sechs Spiele in Folge nicht – und setzte sich am Ende der Saison die europäische Krone auf. Dank Doppelpacker Diego Milito holte Inter mit einem 2:0-Sieg im Finale gegen den FC Bayern den Henkelpott. © getty 16/21 TREFFSICHER: Kein italienisches Team hat bisher öfter in einem Hin- und Rückspiel der Champions League getroffen als Atalanta Bergamo. Mit acht Toren gegen den FC Valencia stellten sie einen neuen Rekord auf. © getty 17/21 Fünf der acht Treffer gelangen Ilicic. Der Slowene traf sowohl im Hin-, als auch im Rückspiel. Hans Hateboer traf zweifach im Hinspiel. Den letzten der acht Treffer gegen den FC Valencia markierte der Schweizer Remo Freuler. © getty 18/21 ANFÄNGERGLÜCK: Atalanta gelang als Champions-League-Debütant direkt in der Premierensaison der Einzug ins Viertelfinale. Der letzte Königsklassen-Neuling, dem so ein Lauf gelang, war Leicester City in der Saison 2016/17. © getty 19/21 Der Sensationsmeister aus England wurde sogar Gruppensieger und konnte im Achtelfinale den FC Sevilla nach Hause schicken. Gegen Atletico Madrid war nach einem 1:2 nach Hin- und Rückspiel aber im Viertelfinale Schluss. © getty 20/21 Ein solches Debüt aus italienischer Sicht liegt sogar bereits 20 Jahre zurück. In der Saison 1999/2000 gelang Lazio bei der Erstteilnahme der Einzug ins Viertelfinale. Dort strich man aber gegen den FC Valencia die Segel. © getty 21/21 EXPORTSCHLAGER: Linksverteidiger Robin Gosens ist neben Oliver Bierhoff der einzige Deutsche, der in der Champions League für ein italienisches Team getroffen hat. Bierhoff schoss in 16 Spielen für den AC Mailand vier Tore.

Gosens: "Kein Mensch ist auch nur zehn Millionen Euro wert"

Seine Entwicklung von der Niederrheinliga bis hin zur Serie A und Champions League mit Atalanta sieht er durchweg positiv und attestierte sich selbst: "Ich glaube, dass ich seit drei Jahren bei einem ambitionierten Verein konstant auf hohem Niveau unterwegs bin - und das in keiner Eierliga." Die aktuelle Saison sieht er zudem als seine bislang beste der Karriere an.

Dass sein Marktwert daher in bestimmten Medien entsprechend steil angestiegen ist, sieht er dagegen als problematisch an. Die aktuell kolportierten 20 Millionen Euro an Marktwert laut Transfermarkt.de seien für Gosens eine Summe, "die einfach nur Unglaube bei mir auslöst, weil es absurd ist, dass man als Spieler so viel wert sein soll". Gosens legte nach: "Ich selber bin davon überzeugt, dass kein Mensch der Welt auch nur zehn Millionen Euro wert ist. Würde ich einen Vergleich mit den 8,50 Euro ziehen, für die ich damals an der Tankstelle gejobbt habe, ist das nur surreal. Aber leider Gottes läuft so das Geschäft."