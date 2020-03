Juventus Turin: Cristiano Ronaldo droht Ausfall gegen Milan in der Coppa Italia

Juventus Turin droht im Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia gegen die AC Mailand der Ausfall seines Torjägers Cristiano Ronaldo. Aus Sorge um seine Mutter ist der portugiesische Angreifer am Dienstag in einem Privatflugzeug in seine Heimat Portugal auf die Insel Madeira gereist.

Dort soll Ronaldos Mutter Maria Dolores dos Santos Aveiro gemäß verschiedener Medienberichte mit Verdacht auf einen ischämischen Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Unter anderem meldet Mais Fubol, die 65-Jährige liege im Dr. Nelio Mendonca Krankenhaus in Funchal.

Ronaldo und Juventus treffen am Mittwochabend um 20.45 Uhr Uhr auf Milan. Das Hinspiel der beiden Traditionsklubs endete mit einem 1:1. Sollte Ronaldo für das Rückspiel ausfallen, dürften Gonzalo Higuain und Paulo Dybala den Juve-Sturm bilden.