SPAL Ferrara entlässt Trainer Semplici nach sechs Jahren Amtszeit

Der akut abstiegsgefährdete italienische Erstligist SPAL Ferrara hat sich von Trainer Leonardo Semplici getrennt. Das gab das Schlusslicht der Serie A am Montag bekannt. Als Nachfolger wurde Italiens ehemaliger U21-Nationaltrainer Luigi Di Biagio vorgestellt.

Die "Spallini" hatten am Sonntag beim 1:2 gegen Sassuolo Calcio die 16. Niederlage im 23. Saisonspiel kassiert und haben mit nur 15 Punkten schon sieben Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Semplici hatte SPAL sechs Jahre trainiert und den norditalienischen Klub aus der Drittklassigkeit zurück in die Serie A geführt. Nach dem Aufstieg aus der Serie B in der Saison 2016/17 spielte SPAL in der Spielzeit 2017/18 erstmals nach 49 Jahren wieder erstklassig. Semplicis Entlassung ist bereits der zwölfte Trainerwechsel der Spielzeit in der Serie A.