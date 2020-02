Serie A: Juventus gegen Inter Mailand wegen Coronavirus abgesagt

Das Serie-A-Spitzenspiel zwischen Rekordmeister Juventus Turin und Inter Mailand wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht wie geplant am Sonntagabend steigen. Das teilte die Liga am Samstag offiziell mit. Einen Nachholtermin gibt es auch schon: Das Derby d'Italia soll nun am 13. Mai steigen.

Am Donnerstagabend hatte die Serie A noch verkündet, das Spitzenspiel sowie vier weitere Partien sollten hinter verschlossenen Türen stattfinden. Nun also die Kehrtwende.

Serie A: Weitere vier Begegnungen wurden verschoben

Die vier außerdem betroffen Begegnungen sind die Duelle zwischen Udinese Calcio und AC Florenz, AC Mailand und CFC Genua, Parma Calcio und SPAL Ferrara sowie US Sassuolo Calcio und Brescia Calcio. Auch sie werden Mitte Mai nachgeholt.

Italien ist vom Coronavirus in Europa am stärksten betroffen. Bis zum Wochenende zählte das Land 650 Infizierte sowie 17 Tote infolge der Erkrankung.

