Serie A: Rekord! Cristiano Ronaldo schießt Juventus Turin zum Sieg

Mit einem Jubiläumstor und einer weiteren Bestmarke in seiner rekordträchtigen Karriere hat Superstar Cristiano Ronaldo den italienischen Rekordmeister Juventus Turin wieder auf Titelkurs geschossen.

Der portugiesische Europameister traf beim 3:0 (1:0) gegen den AC Florenz doppelt und erzielte im neunten Spiel in Folge mindestens ein Tor. Damit egalisierte der fünfmalige Weltfußballer den Vereinsrekord des Franzosen David Trezeguet aus dem Jahr 2001. Nach 70 Spielen für Juve hat Ronaldo 50 Tore auf dem Konto.

Bei beiden Treffern profitierte CR7 vom Videobeweis: Zunächst verwandelte er einen Handelfmeter (40.), dann einen Foulelfmeter (80.) - und brachte Juve eine Woche nach dem 1:2 beim SSC Neapel wieder in die Spur. Zudem traf Abwehrspieler Matthijs de Ligt per Kopf (90.+1).

Der Vorsprung des Tabellenführers wuchs vorerst auf sechs Punkte vor dem Verfolger Inter Mailand, der am Sonntagabend (20.45 Uhr) bei Udinese Calcio antreten muss.

Zum Rekord in der Serie A fehlen Ronaldo noch zwei weitere Spiele mit Toren: Gabriel Batistuta 1994/95 mit Florenz und Fabio Quagliarella in der vergangenen Saison mit Sampdoria Genua trafen in elf Partien in Folge. Dies ist auch Ronaldos persönliche Bestmarke, die er 2014/15 mit Real Madrid aufstellte.

Serie A: Die aktuelle Tabelle