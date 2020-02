Inter Mailand gegen AC Milan heute live: Livestream, Liveticker, TV-Übertragung

Das Giuseppe Meazza wird kochen, denn es ist Derbytime in der Modemetropole! Inter Mailand trifft heute um 20.45 Uhr auf den ewigen Rivalen vom AC Mailand und beschließt damit den 23. Spieltag der Serie A. Wir erklären Euch in diesem Artikel, wo ihr das Derby verfolgen könnt.

DAZN-Probemonat sichern und heute Abend Inter gegen Milan live sehen!

Inter Mailand gegen AC Mailand heute live: die Derby-Fakten

Das Mailänder Stadtderby zwischen Inter Mailand und AC Mailand steigt am heutigen Sonntag (9. Februar) um 20.45 Uhr.

Austragungsort ist das geschichtsträchtige Giuseppe Meazza Stadion im Stadtteil San Siro, welches 77.668 Fans Platz bietet. Schiedsrichter der Partie ist Fabio Maresca.

Inter Mailand vs. AC Milan heute im Livestream und TV sehen

Eine Free-TV-Übertragung des Derby della Madonnina gibt es am heutigen Abend nicht. Wenn Ihr das ewig junge Duell live sehen wollt, seid ihr bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streaming-Anbieter steigt um 20.30 Uhr in die Übertragung ein und wird Euch mit folgendem Personal unterhalten:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Christian Bernhard

Nicht nur die Serie A hat bei DAZN ihr Zuhause gefunden, auch anderer europäischer Spitzenfußball wird vom Streaming-Dienst übertragen. Zusätzlich gehören US-Sport, Tennis, Kampfsport und Rugby zum umfangreichen Programmangebot.

DAZN ist für Euch im ersten Monat komplett gratis, bevor Ihr dann 11,99 Euro pro Monat berappen müsst. Es besteht aber auch die Möglichkeit, ein Jahres-Abo für 119,99 Euro abzuschließen.

Abonniere hier DAZN und schnapp Dir den kostenfreien Probemonat.

© getty

Inter gegen AC Milan heute live im Liveticker

Auch wir von SPOX sind während der 90 Minuten natürlich nicht untätig, sondern halten Euch durchgehend auf dem Laufenden. Im SPOX Liveticker verpasst Ihr keine Minute des Spiels und werdet stets über das aktuelle Geschehen informiert.

Inter gegen Milan: Wo gibt's die Highlights zu sehen?

Dass DAZN Euch die Bundesliga-Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff liefert, habt Ihr sicherlich schon gehört. Daneben könnt Ihr über den Streaming-Dienst auch die Highlights aller anderen Live-Übertragungen abrufen, welche meist wenige Stunden nach Spielende zur Verfügung stehen. Selbstverständlich gehört das Derby della Madonnina genauso dazu.

Die Highlights findet Ihr entweder auf DAZN direkt, auf deren Youtube-Kanal oder hier bei SPOX.

Inter Mailand vs. AC Milan: Mit Zlatan Ibrahimovic auf Kurs

Die beiden Mailänder Klubs mögen im Tableau zwar 19 Punkte trennen, die Vorzeichen deuten aber dennoch auf ein spannendes Derby hin. Die Interisti spielen ohnehin die stärkste Saison seit Langem und können endlich mal wieder mit einem Auge auf den Scudetto schielen, in der Liga geht die letzte Niederlage gar zurück auf den Oktober letzten Jahres.

Aber auch die Rossoneri sind seit der Ankunft von Rückkehrer Zlatan Ibrahimovic - seit fünf Spielen - ungeschlagen und pirschen sich wieder an die internationalen Plätze heran. Es ist also alles angerichtet für ein spannendes Mailänder Stadtderby.