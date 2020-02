Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das heutige Halbfinal-Hinspiel in der Coppa Italia zwischen Inter Mailand und dem SSC Neapel live und in voller Länge im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Mit Inter Mailand und dem SSC Neapel treffen im ersten Halbfinal-Spiel der Coppa Italia am heutigen Mittwoch, 12. Februar 2020, zwei klangvolle Namen des italienischen Fußballs aufeinander.

Inter Mailand vs. SSC Neapel: Austragungsort, Anstoßzeit

Anstoß zwischen Inter Mailand und dem SSC Neapel im Giuseppe Meazza Stadion in Mailand ist am heutigen Mittwochabend, 12. Februar 2020, um 20.45 Uhr. Das altehrwürdige Giuseppe Meazza bietet 80.018 Zuschauern Platz.

Coppa Italia: Inter Mailand gegen SSC Neapel heute live im TV und Livestream

Sowohl das Spiel Inter Mailand gegen den SSC Neapel als auch alle anderen Partien in der Coppa Italia könnt Ihr live und exklusiv bei DAZN verfolgen. Neben dem italienischen Pokalwettbewerb hat der Streaming-Anbieter auch die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division und die UEFA Champions League sowie die UEFA Europa League im Programm.

Coppa Italia: Inter Mailand - SSC Neapel heute im SPOX-Liveticker

Liveticker gefällig? SPOX sorgt für Abhilfe. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr neben dem Duell zwischen Inter Mailand und dem SSC Neapel auch zahlreiche weitere Liveticker.

Coppa Italia: Die Halbfinal-Partien im Überblick

Neben Inter Mailand und dem SSC Neapel stehen auch der AC Mailand und Juventus Turin im Halbfinale der Coppa Italia. Ausgetragen wird das Semifinale in Hin- und Rückspiel. Die Spiele im Überblick:

Datum Heimteam Auswärtsteam Anstoß Mittwoch, 12. Februar 2020 Inter Mailand SSC Neapel 20.45 Uhr Donnerstag, 13. Februar 2020 AC Mailand Jventus Turin 20.45 Uhr Mittwoch, 4. März 2020 Juventus Turin AC Mailand 20.45 Uhr Donnerstag, 5. März 2020 SSC Neapel Inter Mailand 20.45 Uhr

Im Hinspiel gilt es eine gute Ausgangsposition für die Rückspiele Anfang März zu schaffen.

Coppa Italia: Das Finale

Mit 13 Titeln ist Juventus Turin der Rekordsieger der Coppa Italia. In der vergangenen Saison sicherte sich jedoch Lazio Rom, die im Viertelfinale am SSC Neapel scheiterten, den Titel.

Das diesjährige Finale steigt am 13. Mai 2020. Wie bereits in den vergangenen Jahren dient das prestigeträchtige Olympiastadion in Rom, das 72.698 Zuschauern Platz bietet, als Austragungsort.