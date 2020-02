AC Milan – Juventus Turin heute live: Livestream, Liveticker, TV-Übertragung

Es wird ernst in der Coppa Italia: am heutigen Donnerstag steigt das Halbfinal-Hinspiel zwischen dem AC Milan und Juventus Turin. Falls Ihr das Aufeinandertreffen der beiden italienischen Schwergewichte live verfolgen wollt, seid Ihr hier richtig.

Schau Dir Milan - Juve mit dem DAZN-Probemonat heute live an!

AC Milan - Juventus Turin: Fakten zum Coppa-Italia-Halbfinale

Der AC Mailand empfängt Juventus Turin am heutigen Donnerstag (13. Februar) um 20.45 Uhr zum Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia.

Die Rossoneri genießen dabei Heimrecht und treten in ihrem Wohnzimmer, dem legendären Giuseppe-Meazza-Stadion, an.

AC Mailand gegen Juventus heute live im Livestream sehen

Ihr wollt das Duell zwischen dem fünfmaligen Pokalsieger Milan und dem mit 13 Titeln Rekordpokalsieger Juve live verfolgen? Dann seid ihr beim Livestream auf DAZN an der richtigen Adresse. Die Kollegen steigen mit Anpfiff um 20.45 Uhr in den Livestream ein und sind mit folgendem Kommentatorenduo am Start:

Kommentator: Carsten Fuß

Carsten Fuß Experte: Christian Bernhard

Der Sport-Streaming-Dienst DAZN überträgt die Pokal- wie Ligawettbewerbe aus Italien, Spanien und Frankreich und weiß auch ansonsten mit einem breit gefächerten Livesport-Programm zu überzeugen, zu dessen Repertoire Kampfsport und Tennis genauso zählen wie US- und Wintersport.

Das Beste daran: Der erste Monat ist für Euch kostenlos. Danach liegt der Preis bei 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro jährlich.

Schnapp zu und hol Dir Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat!

Milan - Juve heute live im Liveticker verfolgen

Wie Ihr es gewohnt seid, sind auch wir von SPOX während der 90 Minuten fleißig und versorgen Euch mit allen wichtigen Infos in unserem Liveticker. Hier geht's lang.

AC Milan gegen Juventus Turin: Wo kann ich Highlights sehen?

DAZN zeigt Euch nicht nur die Live-Übertragung, sondern stellt im Anschluss an die Partie stets auch die wichtigsten Spielszenen in einem Highlight-Video bereit.

Diese findet Ihr meist wenige Stunden nach Spielende direkt auf DAZN, auf YouTube oder hier bei uns auf SPOX.

© getty

AC Milan vs. Juventus: Zlatan Ibrahimovic vs. Cristiano Ronaldo

Blickt man aktuell auf die Tabelle der Serie A, reibt man sich erstmal verwundert die Augen. Ja, Juve ist tatsächlich Zweiter! Geschuldet ist dieser Umstand der Niederlage gegen Aufsteiger Hellas Verona, der zweiten Pleite in den vergangenen drei Spielen. Daran konnte auch das zehnte (!) Ligaspiel in Folge mit einem Treffer von Cristiano Ronaldo nichts ändern.

Dessen Gegenüber Zlatan Ibrahimovic und seinen Rossoneri erging es vergangenes Wochenende ähnlich. Der 38-Jährige konnte im Derby della Madonnina zwar zum insgesamt dritten Mal für seinen neuen und alten Verein einnetzen, musste sich letztlich aber mit 2:4 gegen Inter und dessen Torjäger Romelu Lukaku geschlagen geben.

Im Kräftemessen mit CR7 hat der Altmeister nun eine neue Chance, sich zu beweisen - und seinem AC Milan eine gute Ausgansposition fürs Rückspiel zu verschaffen.