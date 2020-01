Ibrahimovic zurück beim AC Milan: Das letzte Kapitel der Zlatan-Story?

Zlatan Ibrahimovic kehrt zurück in die Serie A, am Freitag wird er beim AC Mailand vorgestellt: Das Abenteuer MLS ist beendet, mit nunmehr 38 Jahren will es der Schwede noch einmal in Europa wissen. Ob er an die Erfolge vergangener Tage anknüpfen kann, ist fraglich. Dennoch ist es ein Unterfangen ohne großes Risiko - für beide Seiten.

Es könnte nicht viel schlechter laufen beim AC Milan. Glanz und Gloria vergangener Tage sind verblasst, die Paolo Maldinis und Pippo Inzaghis nur noch eine schöne Erinnerung. Der letzte Meistertitel datiert aus der Saison 2010/11, zuletzt machte man nur noch als Chaos-Klub von sich reden: Financial-Fairplay-Verstöße, Ausschluss aus der Europa League, sportliche Bedeutungslosigkeit. Mit Marco Giampaolo hat man in dieser Saison bereits einen Trainer entlassen, Nachfolger Stefano Pioli ist noch schlechter.

Artikel und Videos zum Thema Serie A: Erlebe CR7 und Co. live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Und zu allem Übel hat Stadtrivale Inter wieder eine Spitzenmannschaft aufzuweisen. Die Blauen sicherten sich mit 42 Punkten die Herbstmeisterschaft vor Juve - Milan ist mit 21 Zählern bei kümmerlichen 16 erzielten Toren gerade einmal halb so gut.

Was liegt da näher, als nach einem Heilsbringer Ausschau zu halten. Einem vertrauten Gesicht, dass an bessere Tage erinnert, und sich selbst mit einer "Platz-da-hier-komm-ich"-Mentalität regelmäßig als Messias und Lichtgestalt inszeniert, wenig subtil zwar, aber ungeheuer effektiv.

AC Milan in der Krise - Ibrahimovic als Heilsbringer

Es dauerte eine Weile, bis beide Parteien zueinander fanden, obwohl Ibrahimovic seine Dienste in nahezu jede Himmelsrichtung feilbot und Milan eindeutig Verstärkungen im Angriff brauchte. "Je länger man spielt, desto härter wird es", zeigte sich Milan-Direktor Zvonimir Boban Mitte Dezember noch skeptisch, was eine Verpflichtung anging. "Er ist 38 und hat jetzt zwei Monate nicht gespielt." Er hoffe, dass der Schwede die richtige Entscheidung treffe - "auch für sich selbst." Man müsse die nächsten Spiele abwarten, Ibra sei "keine Lösung wie all die anderen."

In der Tat passte der eigentlich nicht zur ausgerufenen Transferstrategie in Milanello, die den klammen Kassen und den Financial-Fairplay-Problematiken geschuldet war: Auf die Jugend wollten Klubboss Ivan Gazidis und Co. setzen, wenn möglich keine Spieler über 25 verpflichten. Den Kader hatte man zu Beginn der Saison auf ein Durchschnittsalter von 25 Jahren und acht Monaten verjüngt, Platz zwei in der Liga.

Zu vielen Toren hatte das jedoch nicht geführt. Stammstürmer Krzystof Piatek steht bei vier Toren, Jungstar Rafael Leao hat gerade mal einen Treffer erzielt. Bei Transferflop Ante Rebic, von Eintracht Frankfurt gekommen, grüßt die Null. Und als Milan zwei Tage vor Heiligabend mit 0:5 in Bergamo unterging - die höchste Schlappe in diesem Jahrtausend - waren die Bedenken verflogen. Zumal Ibra von seinen hohen Gehaltsforderungen abrückte: Bis zum Saisonende soll er 3,5 Millionen Euro verdienen, dazu kommt eine erfolgsabhängige Option für die Spielzeit 2020/21.

Ibrahimovic-Transfer: Mailand kann nur gewinnen

Für Milan ist es ein Transfer ohne großes Risiko. Eine Klubikone kommt zurück in die Modemetropole, und es fühlt sich nach mehr an als nur PR-Coup. Von 2010 bis 2012 hatte Ibra für Milan gespielt, sein Penthouse in der Stadt soll er über die Jahre immer behalten haben. "Ich kehre zu einem Klub zurück, vor dem ich großen Respekt habe, und in die Stadt Mailand, die ich liebe", sagte er, und versprach, alles dafür zu tun, um die Wende zu schaffen.

Wie groß sein sportlicher Wert noch ist, wird sich herausstellen. Trainer Stefano Pioli wird ihm einige Wochen geben, um die nötige Matchfitness aufzubauen, über die Jokerrolle sollte er zumindest anfangs nicht hinauskommen. Alles, was darüber hinausgeht, wäre in den letzten Monaten ein Bonus. Für die Marketing-Abteilung des Klubs ist es ein Coup: Tickets, Trikots, Einschaltquoten - wo Zlatan ist, da ist das Interesse der Öffentlichkeit nicht weit.

Im schlimmsten Fall kommt er über die Rolle eines Einwechselspielers für die Schlussviertelstunde nicht hinaus, bleibt blass und die Wege der beiden Partien trennen sich im Sommer zum zweiten Mal ohne großes Aufsehen. Im besten Fall sorgt der Altmeister für spektakuläre Momente und Tore - und Zitate -, agiert im Training als leuchtendes Vorbild und nimmt Druck von der jungen Mannschaft.

Zlatan Ibrahimovic: Die Stationen seiner Karriere

Zeit Verein 01/1999 - 07/2001 Malmö FF 07/2011 - 08/2004 Ajax Amsterdam 08/2004 - 08/2006 Juventus 08/2006 - 07/2009 Inter Mailand 07/2009 - 08/2010 FC Barcelona 08/2010 - 07/2012 AC Mailand 07/2012 - 07/2016 Paris Saint-Germain 07/2016 - 03/2018 Manchester United 03/2018 - 01/2020 Los Angeles Galaxy ab 01/2020 AC Mailand

Zlatan Ibrahimovic: Seine besten Sprüche © getty 1/26 Zlatan Ibrahimovic haut gerne Sprüche raus. So auch nach seinem letzten Saisonspiel mit LA Galaxy gegen Los Angeles FC, als er von einem Reporter auf seine unklare Zukunft angesprochen wurde. © getty 2/26 "Was nächstes Jahr passiert, weiß ich nicht. Bleibe ich, ist es gut für die MLS, weil dann die ganze Welt zuschaut. Bleibe ich nicht, wird sich keiner daran erinnern, was die MLS ist", so Ibrahimovic. Hier gibt es eine Auswahl seiner besten Sprüche. © getty 3/26 Als sein Jugendtrainer mehr Disziplin forderte, antwortete Ibra: "Denkst du, du bist meine Mutter?" © getty 4/26 Es geht nach Manchester. Dort ist Cantona König. Klare Sache für Ibrahimovic: "Er sollte wissen, dass ich in Manchester nicht König werden will, ich werde Gott in Manchester!" © getty 5/26 Auf die Frage, was er seiner Frau zum Geburtstag schenke: "Nichts. Sie hat ja schon Zlatan." © getty 6/26 Zlatans Idol? "Ich bin selbst mein eigenes Idol." © getty 7/26 Nach dem vermeintlichen Ellenbogenschlag gegen David Alaba: "Er ist 1,50 oder 1,60 Meter groß, da ist es klar, dass er mir bis zum Ellenbogen reicht." © getty 8/26 Reporter: "Woher haben sie diese Kratzer im Gesicht?" Ibrahimovic: "Fragen Sie doch mal ihre Frau!" © getty 9/26 Herr Ibrahimovic, gibt es einen Verteidiger, den sich fürchten? Ibra: "Nein, denn wer mich stoppen will, muss mich umbringen." © getty 10/26 "Wir suchen gerade nach einem Haus. Aber wenn wir nichts finden, mein Gott, dann kaufe ich halt einfach das Hotel." © getty 11/26 Auf die Frage, ob er ein Mensch sei oder man ihn anbeten solle: "Zlatan ist auch nur ein Mensch. Genauso wie ein weißer Hai auch nur ein Fisch ist." © getty 12/26 "Ich bin der Größte – wie Ali. Geht das überhaupt? Zwei Größte? Na, gut: Ich bin der Größte – hinter Ali" © getty 13/26 Bei der Wahl zu Schwedens bestem Sportler aller Zeiten wird Ibra nur Zweiter. Sein Kommentar: "Zweiter werden ist wie Letzter werden. Bei allem Respekt, aber ich müsste die Plätze eins bis fünf belegen." © getty 14/26 Auf die Frage einer Journalistin, welche sexuelle Orientierung er habe: "Komm mit deiner Schwester in mein Haus, dann siehst du, ob ich schwul bin." © getty 15/26 Ibrahimovic zu Ancelotti: "Glaubst Du an Gott?" Ancelotti: "Ja." Ibrahimovic: "Gut, also glaubst Du an mich." © getty 16/26 Auch die Diskussionen um sein Gehalt kann der Schwede nicht verstehen: "Qualität hat nun mal seinen Preis. Ich verstehe die Kritik nicht. Je mehr Geld ich verdiene, desto mehr Steuern bekommt Frankreich." © getty 17/26 Ibrahimovic über Ex-Teamkollegen Messi, Xavi und Iniesta: "Sie sind Schuljungen ohne eigene Meinung." © getty 18/26 Ex-Weltklasse-Stürmer Carew meinte, Zlatan spiele ineffektiv. Der Kommentar des Schweden: "Was der mit dem Ball kann, kann ich mit einer Orange." © getty 19/26 "Wer mich kauft, kauft einen Ferrari. Wer einen Ferrari hat, tankt Super, fährt auf die Autobahn und gibt Vollgas. Guardiola hat Diesel getankt und eine Tour ins Grüne gemacht. Hätte er sich gleich einen Fiat kaufen sollen." © getty 20/26 Unter vier Augen geigte Ibrahimovic dem Ex-Barca-Coach offenbar seine Meinung: "Du hast keine Eier und scheißt dir vor Mourinho in die Hose. Im Vergleich zu ihm bist du ein Nichts." © getty 21/26 "Für Jose Mourinho wäre ich gestorben. Er ist herausragend. Sehr intelligent, ein unglaublicher Motivator. Guardiolas philosophische Ansprachen in der Kabine aber - das ist Scheiße für Fortgeschrittene." © getty 22/26 Ibra zu seinem Abschied von PSG: "Ich kam als König und ging als Legende." © getty 23/26 Nach seinem Wechsel zu United verkündete er: "Ich brauche neue Hater, die alten sind zu meinen Fans geworden." © getty 24/26 Guardiola? Nutzlos! Messi und er werden das Ding schon wuppen: "Wir brauchen den Philosophen nicht, der Zwerg und ich reichen vollkommen." © getty 25/26 "Als ich in die Premier League kam, meinte jeder, es wäre nicht möglich. Aber wie immer habe ich sie ihre Eier essen lassen. Sie werden bezahlt, um Scheiße zu reden und ich werde dafür bezahlt, mit meinen Füßen zu spielen." © getty 26/26 "Zum Frühstück hatte ich Schweden. Zum Mittagessen Europa. Zum Abendessen habe ich die Welt übernommen. Viele Menschen verstehen das Level nicht, auf dem ich bin."

Ibrahimovic in der Serie A: Wie ein älterer Cristiano Ronaldo

Und Zlatan Ibrahimovic selbst? Hat sich der Mann mit dem unerschöpflichen Selbstbewusstsein zu viel vorgenommen? Könnte sein Denkmal in Milan in einem halben Jahr ähnlich ramponiert sein wie das in seiner Heimat?

Unwahrscheinlich. Schließlich hat die Tatsache, dass es im Frühjahr 2018 nach mehreren Verletzungen nicht mehr für Manchester United reichte, nicht an seinem Mythos gekratzt, ebensowenig die zwei Saisons in relativer Anonymität in Los Angeles. Der Zlatan-Kult ist ungebrochen, er geht längst über die Leistungen auf dem Rasen hinaus.

Dass er auch dort abliefert, ist nicht auszuschließen, vorausgesetzt, er bekommt die nötigen Bälle serviert. Natürlich darf man keine Laufwunder erwarten, aber im Strafraum ist sein Abschluss immer noch exzellent, die Fitness des Taekwondo-Kämpfers legendär. In dieser Hinsicht erinnert er stark an Cristiano Ronaldo, auch wenn seine Karriere natürlich noch ein gutes Stück weiter fortgeschritten ist.

Der Vorteil der Serie A: Das Tempo ist bei weitem nicht so hoch wie in der Premier League. Der Nachteil: Die Abwehrreihen sind noch kompromissloser. Kann sich Ibrahimovic noch gegen die Chiellinis und Bonuccis dieser Welt durchsetzen? Wenn ja, ist es ein letzter Triumph in seiner glanzvollen Karriere. Wenn nicht, dürfte er sich im Juli in Richtung Katar oder Japan verabschieden, im Gepäck ein paar flotte Zlatan-Sprüche über Löwen und Lichtgestalten. Und die Fans werden lächeln und/oder mit den Augen rollen. Und hoffen, dass das letzte Kapitel der Zlatan-Story noch nicht auserzählt ist.