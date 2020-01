Serie A: AS Rom gegen Juventus Turin heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Serie A empfängt heute die AS Rom Juventus Turin. Was Ihr alles rund um dieses Spiel wissen müsst und wo Ihr diese Partie im TV und Livestream sehen könnt, verrät Euch SPOX.

AS Rom gegen Juventus Turin: Uhrzeit, Ort

Das Spiel zwischen der Roma und Juventus Turin findet heute um 20.45 Uhr statt. Austragungsort ist das Stadio Olimpico di Roma. 72.698 Zuschauer können dort live mit dabei sein.

© getty

AS Rom vs. Juve heute im TV und Livestream sehen

Die Partie zwischen der AS Roma und Juve wird, wie jedes Spiel der italienischen Serie A, vom Streamingdienst DAZN übertragen.

Die Berichterstattung beginnt um 20.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Carsten Fuß

Carsten Fuß Experte: Jonas Hummels

Serie A: AS Roma gegen Juventus heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wie gewohnt geben wir Euch mit dem SPOX-Liveticker die Möglichkeit, das Spiel auch komplett ohne Bewegtbild-Übertragung zu verfolgen. Garantiert verpasst Ihr auch hier keine Szene und bleibt über die kompletten 90 Minuten auf dem Laufenden.

AS Rom gegen Juventus Turin: Die letzten Duelle im Überblick

Insgesamt trafen beide Mannschaften 170 Mal in der italienischen Liga aufeinander. 81 Spiele entschied Juventus Turin für sich, 40-mal gewann die AS Roma.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Serie A 12.05.2019 AS Rom Juventus Turin 2:0 Serie A 22.12.2018 Juventus Turin AS Rom 1:0 Serie A 13.05.2018 AS Rom Juventus Turin 0:0 Serie A 23.12.2017 Juventus Turin AS Rom 1:0 Serie A 14.05.2017 AS Rom Juventus Turin 3:1

Serie A: Tabelle vor Roma gegen Juve

Juventus könnte mit einem Sieg heute wieder die Tabellenführung zurückerobern. Die Gastgeber aus Rom dagegen liegen auf Rang 5, zehn Punkte hinter den Gästen aus Turin.