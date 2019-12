Juventus Turin gegen Lazio Rom heute live sehen: Supercoppa im TV, Livestream und Liveticker

In Saudi-Arabien kommt es heute im Rahmen der Supercoppa zum Aufeinandertreffen zwischen dem italienischen Meister Juventus Turin und Pokalsieger Lazio Rom. Hier erfahrt Ihr die wichtigsten Informationen zum Spiel und der Übertragung im Fernsehen und Livestream.

Juventus Turin - Lazio Rom: Wann und wo findet die Supercoppa statt?

Wie meistens in der jüngeren Vergangenheit findet auch die diesjährige Supercoppa außerhalb von Italien statt. Spielort ist das King Saud University Stadium im saudi-arabischen Riad. Anpfiff ist um 17.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Supercoppa heute live: Juventus gegen Lazio im TV und Livestream

Das Spiel wird live und exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen, im Fernsehen wird die Partie hingegen nicht zu sehen sein. Die Übertragung bei DAZN beginnt um 17.35 Uhr. Carsten Fuß kommentiert das Duell, während Michael Hofmann ihn als Experten unterstützt.

Juventus Turin gegen Lazio Rom: Supercoppa im Liveticker

Solltet Ihr keine Livebilder vom Spiel sehen können, bietet Euch SPOX auch einen Liveticker zur Partie an.

Juventus Turin: Selbstbewusster Favorit

Juventus zeigt sich in dieser Saison wieder in äußerst starker Form und musste in allen Wettbewerben erst eine Niederlage hinnehmen. Dementsprechend zuversichtlich ist auch Starspieler Cristiano Ronaldo, dass sein Team in der Supercoppa erfolgreich sein wird: "Lazio hat eine hervorragende Mannschaft, aber ich bin überzeugt, dass Juve das Spiel gewinnen kann."

Lazio Rom: In der Liga oben dabei

Auch für Lazio läuft es in der Serie A aktuell sehr gut mit 36 Punkten aus 16 Spielen rangieren die Hauptstädter auf dem dritten Platz, mit einem Spiel weniger und sechs Punkten Rückstand auf Juventus. Weniger erfolgreich war das Abschneiden in der Europa League, wo der Klub mit sechs Punkten nach der Gruppenphase ausschied.

Supercoppa: Die Rekordsieger