Inter Mailand mit gelungener Generalprobe für BVB-Spiel - Juve siegt im Stadtderby

Inter Mailand hat dank Romelu Lukaku eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Duell am Dienstag bei Borussia Dortmund gefeiert, die Tabellenführung in der Serie A nach wenigen Stunden aber wieder an Juventus Turin abgeben müssen.

Der belgische Nationalspieler Lukaku drehte mit einem Doppelpack (75./90+2.) zum 2:1 (0:0) die Partie beim FC Bologna, ehe Juve am Samstagabend mit einem 1:0 (0:0) im Stadtderby beim FC Turin nachzog. 75-Millionen-Euro-Einkauf Matthijs de Ligt (70.) entschied das 197. Derby della Mole mit seinem Premierentreffer im Juve-Dress.

Juventus Turin: Ungeschlagener Tabellenführer

Die Tabelle führt das nach elf Spieltagen noch unbesiegte Team von Superstar Cristiano Ronaldo mit einem Punkt Vorsprung auf Inter an, Dritter ist mit sieben Punkten Rückstand AS Rom. Der Hauptstadtklub gewann das Topspiel gegen den Tabellensiebten SSC Neapel 2:1 (1:0).

In der Champions League hat Inter nach drei Spielen ebenso wie der BVB vier Punkte auf dem Konto. Im Hinspiel siegten die Italiener 2:0 gegen die Dortmunder. Turin führt seine Gruppe mit sieben Punkten an und könnte mit einem Sieg am Mittwoch bei Lok Moskau schon das Weiterkommen perfekt machen.

Serie A: Die Tabelle