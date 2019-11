FC Arsenal: Granit Xhaka angeblich vor Winter-Transfer zum AC Mailand

Mittelfeldspieler Granit Xhaka vom FC Arsenal soll angeblich vor einem Wechsel zum AC Mailand in die Serie A stehen. Wie der Schweizer Fernsehsender RSI berichtet, sollen sich die Rossoneri mit dem 27-Jährigen über einen Transfer einig sein.

Dem öffentlich-rechtlichen Sender zufolge soll Xhaka fest entschlossen sein, die Gunners zu verlassen, nachdem er im Oktober mit den Fans aneinandergeraten war. Als er beim 2:2-Remis gegen Crystal Palace ausgewechselt worden war, bekam er hämische Kommentare von den Tribünen, woraufhin der Mittelfeldspieler wild gestikulierte und den Anhang beleidigte.

In einem emotionalen Statement, das Xhaka und Arsenal über die sozialen Medien verbreiteten, entschuldigte sich der Schweizer zwar für sein Verhalten, doch die Fans konnte er damit nur bedingt besänftigen. Wenig später setzte ihn Trainer Unai Emery als Kapitän ab und machte Pierre-Emerick Aubameyang zu seinem Nachfolger.

Die größten Rüpel der letzten 20 Jahre: Spieler mit den meisten Roten Karten © DAZN 1/30 Nachdem Franck Ribery einen Linienrichter schubste, sah er folgerichtig die Ampelkarte. Doch mit vier glatten Roten Karten in seiner Karriere spielt der Franzose nicht bei den größten Rüpeln in Europas Top-5-Ligen mit. Das Ranking der letzten 20 Jahre. © getty 2/30 Platz 16: Sokratis (FC Genua, AC Mailand, Werder Bremen, Borussia Dortmund, FC Arsenal) – 8 Rote Karten in Liga, Europokal und Ligapokal. © getty 3/30 Platz 16: Felipe (Udinese Calcio, AC Florenz, AC Parma, Inter Mailand, SPAL) – 8 Rote Karten. © getty 4/30 Platz 16: Daniele Dessena (AC Parma, Sampdoria Genua, Cagliari Calcio, Brescia Calcio) – 8 Rote Karten. © getty 5/30 Platz 16: Granit Xhaka (Borussia Mönchengladbach, FC Arsenal) – 8 Rote Karten. © getty 6/30 Platz 16: Giuseppe Biava (US Palermo, FC Genua, Lazio Rom, Atalanta Bergamo) – 8 Rote Karten. © getty 7/30 Platz 16: Mathieu Debuchy (OSC Lille, Newcastle United, FC Arsenal, Girondins Bordeaux, AS Saint-Etienne) – 8 Rote Karten. © getty 8/30 Platz 16: Lee Cattermole (FC Middlesbrough, Wigan Athletic, AFC Sunderland) – 8 Rote Karten. © getty 9/30 Platz 16: Gary Medel (FC Sevilla, Cardiff City, Inter Mailand, FC Bologna) – 8 Rote Karten. © getty 10/30 Platz 16: Facundo Roncaglia (Espanyol Barcelona, AC Florenz, FC Genua, Celta Vigo, FC Valencia, CA Osasuna) – 8 Rote Karten. © getty 11/30 Platz 16: Fallou Diagne (FC Metz, SC Freiburg, Stade Rennes, Werder Bremen) – 8 Rote Karten. © getty 12/30 Platz 16: Kevin-Prince Boateng (Hertha BSC, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, FC Portsmouth, FC Genua, AC Mailand, FC Schalke 04, UD Las Palmas, Eintracht Frankfurt, US Sassuolo, FC Barcelona, AC Florenz) – 8 Rote Karten. © getty 13/30 Platz 16: Daniele Gastaldello (Juventus Turin, Sampdoria Genua, FC Bologna, Brescia Calcio) – 8 Rote Karten. © getty 14/30 Platz 16: Jerome Boateng (Hertha BSC, Hamburger SV, Manchester City, FC Bayern München) – 8 Rote Karten. © getty 15/30 Platz 16: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin) – 8 Rote Karten. © getty 16/30 Platz 5: Ever Banega (FC Valencia, Atletico Madrid, FC Sevilla, Inter Mailand) – 9 Rote Karten. © getty 17/30 Platz 5: Nemanja Vidic (Manchester United, Inter Mailand) – 9 Rote Karten. © getty 18/30 Platz 5: David Navarro (FC Valencia, RCD Mallorca, UD Levante) – 9 Rote Karten. © getty 19/30 Platz 5: Fernando Amorebieta (Athletic Bilbao, FC Fulham, FC Middlesbrough, Sporting Gijon) – 9 Rote Karten. © getty 20/30 Platz 5: Gabriel Paletta (FC Liverpool, AC Parma, AC Mailand, Atalanta Bergamo, AC Mailand) – 9 Rote Karten. © getty 21/30 Platz 5: Ricardo Costa (VfL Wolfsburg, OSC Lille, FC Valencia, FC Granada) – 9 Rote Karten. © getty 22/30 Platz 5: Felipe Melo (RCD Mallorca, Racing Santander, UD Almeira, AC Florenz, Juventus Turin, Inter Mailand) – 9 Rote Karten. © getty 23/30 Platz 5: Daniel De Rossi (AS Rom) – 9 Rote Karten. © getty 24/30 Platz 5: Luiz Gustavo (TSG Hoffenheim, FC Bayern München, VfL Wolfsburg, Olympique Marseille) – 9 Rote Karten. © getty 25/30 Platz 5: Alexis Ruano (FC Malaga, FC Getafe, FC Sevilla, Deportivo Alaves, Racing Santander) – 9 Rote Karten. © getty 26/30 Platz 5: Emir Spahic (HSC Montpellier, FC Sevilla, Bayer Leverkusen, Hamburger SV) – 9 Rote Karten. © getty 27/30 Platz 4: Mario Balotelli (Inter Mailand, Manchester City, AC Mailand, FC Liverpool, OGC Nizza, Olympique Marseille, Brescia Calcio) – 10 Rote Karten. © getty 28/30 Platz 3: Yannick Cahuzac (SC Bastia, FC Toulouse, RC Lens) – 11 Rote Karten. © getty 29/30 Platz 2: Gonzalo Rodriguez (FC Villarreal, AC Florenz) – 12 Rote Karten. © getty 30/30 Platz 1: Sergio Ramos (FC Sevilla, Real Madrid) – 16 Rote Karten.

Granit Xhaka wollte sich nach Fan-Eklat bei Arsenal "beweisen"

Erst am Sonntag äußerte sich Xhaka in einem Interview mit dem Blick zur Degradierung und dem Zwist mit den Zuschauern. Dabei betonte er, dass er sich "beweisen" und "reinhängen" wolle und seine Zukunft weiter in London sehe.

Xhaka wechselte im Sommer 2016 für 45 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zu Arsenal und absolvierte bislang 144 Spiele für den Klub. Sein Vertrag bei den Gunners läuft noch bis ins Jahr 2023.