Ex-Juve-Star Claudio Marchisio beendet offenbar seine Karriere

Claudio Marchisio wird am Donnerstag sein Karriereende auf einer Pressekonferenz in Turin verkünden. Das berichtet die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Demnach habe sich der 33-Jährige zu diesem Schritt entschieden und er werde das Ende seiner Laufbahn nachmittags im Juventus Stadium der Öffentlichkeit mitteilen.

Bei der Alten Dame hatte Marchisio zwischen 2008 und 2018 im Mittelfeld gespielt, bevor er zu Zenit St. Petersburg ging. Dort kam er aufgrund von Knieproblemen, die ihn auch schon bei Juve plagten, nicht wie gewünscht in Tritt. Seit dem Sommer ist er vereinslos.

In italienischen Medien war noch über ein Interesse von Klubs aus Brasilien und China sowie von den Rangers aus Glasgow und der AS Monaco spekuliert worden, doch Marchisio will dem Bericht zufolge nun Schluss machen.

Ähnlich wie bei Andrea Barzagli, der nach langen Jahren bei Juventus ebenfalls im Sommer seine Karriere beendete, ist eine Rolle im Umfeld der Turiner auch bei Marchisio angeblich angedacht.