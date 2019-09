Inter Mailand gegen Lazio Rom heute live: Serie A im TV, Livestream und Liveticker

In der Serie A kommt es am heutigen Mittwoch zum Topspiel vom 5. Spieltag. Inter Mailand empfängt dazu das Team von Lazio Rom im Rahmen der englischen Woche. Wo es das Match live im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen gibt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Inter Mailand gegen Lazio Rom: Anstoß und Austragungsort

Das Giuseppe-Meazza-Stadion von Mailand ist heute der Austragungsort der Partie. Das Stadion, das von den Fans auch San Siro genannt wird, bietet Platz für knapp 80.000 Zuschauer und wurde schon vor 93 Jahren eröffnet. Anstoß ist heute Abend um 21 Uhr.

Inter Mailand gegen Lazio Rom heute live im TV und Livestream sehen

Das heutige Match seht Ihr nur mit DAZN live und in voller Länge. Hier entgeht Euch keine Szene und bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr Euch alle Tore und Höhepunkte in den Highlights ansehen.

Seit dieser Saison zeigt DAZN neben der kompletten Serie A, Primera Division und über 100 Spiele der UEFA Champions League 40 Spiele der Bundesliga live und exklusiv. Dank der Kooperation mit Eurosport seht Ihr mit DAZN alle Freitags- und Montagsspiele der deutschen Bundesliga live und ohne Unterbrechungen.

Ein Abonnement bei DAZN bekommt Ihr ab 11,99 Euro monatlich oder alternativ 119,99 Euro im Jahr.

Inter Mailand gegen Lazio Rom heute live im Ticker

Wie gewohnt geben wir Euch mit dem SPOX-Liveticker die Möglichkeit, das Spiel auch komplett ohne Bewegtbild-Übertragung zu verfolgen. Garantiert verpasst Ihr auch hier keine Szene und bleibt die kompletten 90 Minuten auf dem Laufenden.

Inter Mailand gegen Lazio Rom: Die Teams im Check

Der FC Internazionale Milano ist seit dem Triple-Erfolg im Jahr 2010 leicht abgestürzt und konnte seitdem keinen Titel mehr gewinnen. Nun haben sich die "Nerazzurri" jedoch erholen können und gehen mit Neuzugang Romelu Lukaku in der Serie A wieder auf Punktejagd und visieren den Titel an. Nach vier Spielen stehen vier Siege zu Buche und um den Vorsprung auf Juve und Co. auszubauen, ist das Team von Antonio Conte gefordert und soll heute den nächsten Dreier einfahren.

Lazio hingegen hat einen holprigen Start in die neue Spielzeit hinnehmen müssen. Nicht nur die 1:2-Niederlage gegen SPAL Ferrara vor gut zwei Wochen machte den Römern zu schaffen. Letzte Woche erlitt das Team in der Europa League gleich den nächsten Dämpfer und verlor ebenfalls mit 1:2 gegen CFR Cluj aus Rumänien.

Die Mannschat, die derzeit mit sieben Punkten auf dem 5. Tabellenplatz rangiert, würde also gut daran tun, sich wieder aufzurappeln und möglicherweise gegen Inter wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern.

