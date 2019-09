AC Mailand gegen Inter Mailand heute live: Serie A im TV, Livestream und Liveticker

In der Serie A kommt es am heutigen Samstag zum großen Showdown in der Hauptstadt der Lombardei. Der AC Mailand trifft auf den Stadtrivalen Internazionale. Wo Ihr das Derby di Milano live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

AC Mailand gegen Inter Mailand: Stadion und Anstoß

Ausgetragen wird das "Derby della Madonnina" im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion, welches von seinen Fans auch kurz San Siro genannt wird. In die Arena passen insgesamt 80.000 Zuschauer und nachdem beide Klubs das Stadion als Heimstätte ansehen, gibt es demnach nur auf dem Papier eine Heimmannschaft. Angestoßen wird um 20.45 Uhr.

AC Mailand gegen Inter Mailand heute live im TV und Livestream

Mit DAZN seid Ihr live dabei, wenn es Milan heute mit dem Erzrivalen Inter zu tun bekommt. In Deutschland ist das Match auch nur und ausschließlich auf DAZN zu empfangen. Hier seht Ihr die kompletten 90 Minuten und werdet von Moderator Tobi Wahnschaffe ab 20.30 Uhr in den Abend begleitet. Pünktlich zum Anpfiff übernimmt dann Kommentator Carsten Fuß das Zepter und berichtet in Echtzeit von den Geschehnissen.

AC Mailand gegen Inter Mailand heute im LIVE-TICKER

Wem die Bewegtbild-Übertragung zu lästig ist, das Spiel aber trotzdem verfolgen möchte, ist beim SPOX-Liveticker bestens aufgehoben. Hier erlebt Ihr das Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde und verpasst garantiert keine Szene.

AC Mailand gegen Inter Mailand: Die Bilanz aus 177 Spielen

Insgesamt kam es bereits 177 Mal zu diesem Klassiker aus der italienischen Metropole. Davon konnte Inter 64 gewinnen. Der AC Mailand entschied das 56 Spiele für sich und insgesamt 57 Mal kam es zu einem Unentschieden.

In der unmittelbaren Vergangenheit hatte meist Inter die Nase vorne. Das letzte Serie-A-Spiel, das Milan gegen den Erzrivalen gewinnen konnte war im Januar 2016 (3:0). Und auch heute deutet alles auf einen Sieg der "Nerazzurri" hin. Nach drei Spielen steht das neuformierte Team von Antonio Conte auf dem ersten Platz und will den Vorsprung von aktuell zwei Punkten ausbauen.

Doch die Rossoneri wollen dem selbstverständlich einen Strich durch die Rechnung machen. Nach einer Niederlage im ersten Spiel gegen Udinese und zwei nüchternen Auftritten gegen die Aufsteiger aus Verona und Brescia (jeweils 1:0), wollen die Milanisti wieder Konstanz in ihr Spiel bringen und mit einem Sieg im Derby gleichzeitig eine gute Portion Selbstvertrauen tanken.

Serie A: Die Tabelle nach drei Spieltagen