AC Florenz - Juventus Turin heute LIVE: So seht Ihr das Topspiel der Serie A im TV und Livestream

Franck Ribery zurück auf der ganz großen Bühne: Heute trifft sein AC Florenz in der Serie A auf Juventus Turin. Wie Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

AC Florenz gegen Juventus Turin: Wann und wo findet das Spiel statt?

Der Anstoß dieser Partie der Serie A erfolgt am heutigen Samstag, dem 14. September, um 15 Uhr. Das Spiel eröffnet damit den 3. Spieltag in Italien.

Gespielt wird im Artemio Franchi in Florenz. Hier wurde vor einigen Wochen Franck Ribery von den AC-Fans wie ein König empfangen.

AC Florenz - Juventus Turin im TV und Livestream: So seht Ihr die heutige Partie LIVE

Live mit von der Partie seid Ihr bei DAZN. Der Streamingdienst geht bereits um 14.45 Uhr auf Sendung und schickt folgendes Team ins Rennen:

Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Carsten Fuß

: Carsten Fuß Experte: Alexis Manuge

Serie A: AC Florenz gegen Juventus Turin im Liveticker

Auch wir halten Euch live über das Geschehen in Florenz auf dem Laufenden, dafür braucht Ihr nur in unseren Liveticker reinklicken. Hier verpasst Ihr garantiert nichts!

Ribery, Boateng und Co.: Diese Stars verpflichtete der AC Florenz im Sommer

Es war wohl der Florenz-Transfer, der in den internationalen Medien für das größte Echo hervorrief: Franck Ribery schloss sich ablösefrei dem Klub aus dem italienischen Norden an.

Die Bayern-Legende unterschrieb einen Vertrag bis 2021 und gilt als Hoffnungsträger, Vorbild und Aushängeschild der neuen Florentina-Mannschaft. Ihm zur Seite stehen wird dabei ein anderen alter Bekannter aus der Bundesliga: Kevin-Prince Boateng.

Auch er schloss sich dem AC Florenz an und kostete gerade einmal 1 Mio. Euro. Zuletzt stand der Deutsch-Ghanaer beim FC Barcelona unter Vertrag, dieser zog die Kaufoption, die im Leihvertrag vereinbart worden war, allerdings nicht und so ging es für Boateng zurück zum US Sassuolo - voerst. Denn Ende Juli wechselte Boateng zu seinem vierten Verein in der Serie A.

Doch auch andere bekannte Namen zog es in die Toskana, so streifen sich ab dieser Saison etwa Milan Badelj (vorher Lazio Rom), Rachid Ghezzal (vorher Leicester City) und Martin Caceres (vorher Juventus Turin) das lilafarbene Trikot über.

So verstärkt will die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella nach dem Abstiegskampf im vergangenen Jahr diese Saison wieder da internationale Geschäft angreifen.

AC Florenz gegen Juventus Turin: Die vergangenen Spiele

In der vergangenen Saison triumphierte Juventus in beiden Partien.