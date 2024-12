Für alle Beteiligten von Vorteil? Französischer Top-Klub will Sacha Boey vom FC Bayern München ausleihen

Marseille will Sacha Boey vom FC Bayern München ausleihen

Boey stammt aus der Jugend von Stade Rennes und lief für diesen Klub sowie während einer Leihe auch für Dijon in der Ligue 1 auf. 2021 ging es für 5,7 Millionen Euro zu Galatasaray nach Istanbul. Im Januar 2024 schlugen dann die Bayern zu und holten ihn für 30 Millionen Euro nach München.

Mit seinen 24 Jahren hat Boey knapp über 100 Erstliga-Spiele bestritten: 32-mal lief er in der Ligue 1 auf, 63-mal für Galatasaray in der Süper Lig und nur weitere sechs Partien absolvierte er bislang für die Münchner in der Bundesliga.