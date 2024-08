Nach Geburtstagsgruß an Mitspieler: Olympique Marseille suspendiert Profi

Hassad hatte via Social Media seinem Mitspieler Chancel Mbemba mit den Worten "Happy Birthday, Cousin" zum Geburtstag gratuliert.

Das Problem, das die OM-Verantwortlichen mit diesem Gruß offensichtlich hatten, steckt hinter dem Wort 'Cousin'. Denn Mbemba war in der vergangenen Woche nach einem Vorfall im Training ebenfalls suspendiert worden, weil er mit Reserve-Trainer Ali Zarrak aneinandergeraten war. Der kongolesische Nationalspieler hatte Zarrak dabei nach Angaben von La Provence mehrfach mit 'Cousin' angesprochen, obwohl dieser das respektlos und überhaupt nicht gut fand.

In einem Brief, den der Klub an die Spieler der Reserve schickte und in dem Hassads Suspendierung bestätigt wurde, nannte OM auch noch andere Gründe für die Auszeit für den 18-Jährigen: So habe er einen Teamkollegen beleidigt und Anweisungen eines Offiziellen zudem nicht befolgt.

Hassad reagierte in einer Instagram-Story und schrieb: "Ich bin in der Tat als Vorsichtsmaßnahme von Olympique Marseille suspendiert worden - nach einer Instagram-Story, in der ich einem Teamkollegen zum Geburtstag gratuliert habe."

Er ergänzte: "Ich will klarstellen, dass ich zu keiner Zeit dem Verein oder dessen Management schaden wollte. Das war nur eine ganz normale Geburtstagsnachricht, so wie ich es normalerweise bei Teamkollegen mache. Wenn ich jemanden damit verletzt habe, möchte ich um Entschuldigung bitten. Denn das war nie meine Absicht."