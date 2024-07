Auch zwei ehemalige Spieler des FC Bayern München dabei: PSG sortiert acht Profis aus

Beim Trainingsauftakt am Mittwoch seien die acht Spieler schon nicht mehr dabei gewesen. Sie müssen dem Bericht zufolge vorerst individuell trainieren, anschließend soll eine Trainingsgruppe II gebildet werden.

Sanches, der in der vergangenen Saison an die AS Rom ausgeliehen war, steht in Paris noch bis 2027 unter Vertrag. Bernats Arbeitspapier läuft nur noch bis 2025. Der Spanier war zuletzt an Benfica verliehen.