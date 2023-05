"Ich dachte, wir haben einen freien Tag": Lionel Messi äußert sich erstmals zur Suspendierung bei PSG

Superstar Lionel Messi hat sich erstmals seit seiner Suspendierung bei PSG zu Wort gemeldet. In einer Instagram Story veröffentlichte er ein Video, in dem er Stellung zu der brisanten Causa nahm.

Messi erklärte: "Hallo. Ich nehme dieses Video nach allem auf, was nun passiert ist. Zuerst entschuldige ich mich erneut bei meinen Mitspielern. Ich dachte, dass wir nach dem Spiel einen freien Tag haben, wie es sonst auch immer der Fall ist. Diese Reise nach Saudi-Arabien war organisiert, und ich konnte sie nicht absagen. Ich hatte sie schon zuvor einmal verschoben. Nochmal: Ich entschuldige mich. Jetzt warte ich darauf, dass der Verein mir sagt, wie es mit mir weitergeht. Sonst nichts. Eine Umarmung."

Messi war am vergangenen Wochenende kurz nach der 1:3-Heimniederlage gegen den FC Lorient nach Saudi-Arabien gereist. Der Weltfußballer ist Tourismusbotschafter des Landes und unternahm den Werbetrip mit seiner Familie gegen den Willen seines Vereins.

PSG reagierte mit einer Suspendierung, Messi darf zwei Wochen lang nicht beim Spitzenreiter der Ligue 1 trainieren und spielen. Die Entscheidung wird aktuell hitzig diskutiert. Messis Landsmann Juan Pablo Sorín zum Beispiel kritisierte sie bei SPOX und GOAL scharf.

Nach den schwachen Auftritten, den schlechten Ergebnissen und den zahlreichen Schlagzeilen der vergangenen Wochen war der Ärger um Messi ein weiterer Tiefpunkt beim Hauptstadtverein. Pariser Fans beleidigten den Weltmeister anschließend, es kam zu Protesten vor der PSG-Geschäftsstelle. Auch die Villa von Messis Sturmpartner Neymar wurde von verärgerten Anhängern belagert.

PSG, das nach der Pleite gegen Lorient an der Spitze der Ligue 1 fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Olympique Marseille hat, tritt am Sonntagabend bei ES Troyes an. Knapp eine Woche später tritt dann AC Ajaccio im Parc des Princes an.