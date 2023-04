Neymar muss gehen: Zinédine Zidane stellt angeblich Forderung für PSG-Zusage

Zinédine Zidane fordert angeblich für eine mögliche Zusage zur Übernahme des Trainerpostens bei Paris Saint-Germain, dass Superstar Neymar die Franzosen verlassen muss. Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo.

Dem Bericht zufolge sieht Zidane den Einfluss des Brasilianers im Verein und in der Mannschaft als störend an - und will ihn deshalb noch vor einer möglichen Amtsübernahme loswerden.

Bei PSG wird Zidane als Top-Kandidat für den Sommer gehandelt. Christophe Galtier, der aktuelle Coach der Pariser, steht schon in seiner Debüt-Saison in der Hauptstadt schwer unter Druck, nachdem das Team im Pokal und der Champions League bereits ausgeschieden ist.

Zidane trainierte bislang nur Real Madrid. Mit den Königlichen holte er unter anderem 2016, 2017 und 2018 den Titel in der Champions League.

Seit Juni 2021 ist er ohne Verein, angeblich spekulierte er nach der WM auf den Job von Frankreichs Nationalcoach Didier Deschamps, mit dem der französische Verband allerdings noch einmal verlängerte.