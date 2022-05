Kylian Mbappe: Zukunfts-Entscheidung "fast" gefallen

Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain hat eine baldige Entscheidung über seine Zukunft angekündigt. Er habe sich "fast" entschieden, wo er in der kommenden Saison spielen werde. Das betonte der 23 Jahre alte Stürmer bei einer Preisverleihung am Sonntag, bei der er zum dritten Mal in Folge zum Spieler der Saison in der französischen Ligue 1 gewählt wurde.

Der spanische Rekordmeister Real Madrid will Mbappe, dessen Vertrag in Paris ausläuft, im Sommer ablösefrei verpflichten. Mbappe wolle seine Entscheidung noch vor dem anstehenden Treffen mit der französischen Nationalmannschaft am 28. Mai verkünden.

Vor dem letzten Spieltag am kommenden Samstag führt Mbappe die Torjägerliste in seiner Heimat mit 25 Treffern an. In der Champions League gelangen Mbappe in dieser Saison sechs Tore in acht Einsätzen.