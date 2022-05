"Schlag Porto, oder du bist gefeuert": Wie ein Ultimatum das Ende von Carlo Ancelotti bei PSG einläutete

Carlo Ancelotti erlebte die erste Phase bei PSG nach der katarischen Übernahme. Ein scharfes Ultimatum sorgte schließlich für ein vorzeitiges Ende.

Das Jahr 2011 teilte die Vereinsgeschichte von Paris Saint-Germain in zwei Hälften. In eine Zeit vor der Übernahme durch einen katarischen Investmentfonds, als Glamour, Erfolg und Milliarden keine Rolle spielten und der Klub eher eine graue Maus im französischen Fußball war. Und in eine Zeit danach, als mithilfe gigantischer Ablösesummen ein europäischer Riese geschaffen werden sollte, der allerdings auch immer wieder kuriose Wege fand, in der Champions League an den eigenen Ansprüchen zu scheitern.

Einer, der die Anfänge des "neuen" PSG hautnah miterlebt hat, war Carlo Ancelotti. Der Italiener übernahm Ende 2011 das Traineramt in der französischen Hauptstadt von Antoine Kombouare. Eigentlich gab es zu diesem Zeitpunkt keinen Grund für einen Trainerwechsel, PSG führte die Tabelle in der Winterpause an. Doch Ancelotti, schon damals ein hochdekorierter Trainer, versprach vermutlich mehr Strahlkraft - passend zum neuen Selbstbild des Klubs.

Zudem gab es eine enge Beziehung zu Sportdirektor Leonardo, der nach der Katar-Übernahme die sportliche Leitung übernahm. Leonardo war zuvor bei der AC Mailand Spieler unter Ancelotti gewesen. "Ich habe das Projekt gemocht", begründete Ancelotti später bei Movistar+, warum er sich für PSG entschieden hatte.

"Wir haben die Trainingsstruktur verändert, Küchen eingebaut und so weiter. Denn französische Spieler kommen immer eine halbe Stunde vor dem Training und bleiben danach noch eine halbe Stunde. Ich habe das Projekt gemocht, aber im zweiten Jahr waren sie mit mir nicht mehr so glücklich", blickte Ancelotti zurück. Was war passiert?

Schon das erste halbe Jahr von Ancelotti verlief nicht optimal, denn obwohl er PSG als Tabellenführer übernahm, musste der Klub den Meistertitel dem HSC Montpellier überlassen. Es folgte ein weiterer Großangriff auf dem Transfermarkt, unter anderem kam Zlatan Ibrahimovic. Und entsprechend ungefährdet marschierte PSG dann auch durch die Liga. Doch schon im Herbst 2012 kam es zum entscheidenden Riss im Verhältnis zwischen Ancelotti und der Vereinsführung, der schließlich in Ancelottis Abschied 2013 mündete.

Kirche als Villa und eigene Insel! Das verrückte Ibrahimovic-Imperium © getty 1/20 Viele Klubs haben schon in Zlatan Ibrahimovic investiert. Darunter Ajax, Juve, Inter, Barca, Milan und PSG. Der FC Barcelona zahlte 2009 mit 69,50 Millionen Euro am meisten für den schwedischen Superstar. Doch in was investiert Ibra? © getty 2/20 Das Vermögen des Mittelstürmers wird auf 180 Millionen Euro geschätzt. Sein Gehalt beim derzeitigen Arbeitgeber AC Milan soll 7 Millionen Euro jährlich betragen. Bei United sollen es sogar 26 Millionen Euro pro Jahr gewesen sein. © imago images 3/20 Zlatans im Mai 2022 verstorbener Spielerberater Minos Raiola sah in seinem Schützling etwas Besonderes: "Zlatan ist der Cleverste von allen - und der Reichste." Hier eine Übersicht seiner Investitionen. © getty 4/20 Anlagen und Immobilien: "Ferrari? Ein Flugzeug ist schneller". Zlatan weiß Bescheid. Seine Cessna Citation Longitude im Wert von 23,8 Millionen Euro ist nicht nur schnell, sondern hat auch Highspeed-Internet an Bord. © getty 5/20 2015 kaufte sich der Superstar eine Kirche in Stockholm für umgerechnet 11,8 Millionen Euro - als Wohnhaus! Außerdem gehört ihm die 13. größte Insel Schwedens - Davenso. Der Preis ist allerdings nicht bekannt. © imago images 6/20 Für drei Millionen Euro hat sich der bekennende Jäger auch einen ganzen Wald in der Nähe des Ski-Ortes Aare gekauft. Nach eigener Aussage zum Jagen, Fischen und Schneemobil fahren. © getty 7/20 Kontroverses: Der Schwede investierte in das heimische Sport- und Unterhaltungsunternehmen AEG und holte sich die Hälfte der Anteile. Dadurch erwarb er auch zu 25 Prozent den schwedischen Erstligisten Hammarby. © getty 8/20 "Lustig" fand Ibra das Investment. Das gefiel den Fans in seiner Heimatstadt Malmö mal so gar nicht. Die Ibrahimovic-Statue vor dem Stadion des Malmö FF verlor erst die Nase und dann die Füße durch unbekannte Vandalen. © getty 9/20 Ebenfalls heiß diskutiert ist das Engagement Ibras bei dem Wettunternehmen Bethard. Seine Beteiligung soll einer der Gründe gewesen sein, dass er nicht an der Weltmeisterschaft 2018 in Russland teilnehmen konnte. © imago images 10/20 Werbe-Ikone: Volvo und Zlatan. Das passt. 2014 und 2016 arbeitete Ibra mit dem schwedischen Autohersteller zusammen. Erst als Naturbursche und Jäger und dann als Erfolgsstory aus dem Problemviertel: "Made by Zlatan." © imago images 11/20 Zwischen 2004 und 2014 war Nike der Hauptausrüster von Zlatan. Seitdem wechselt der Stürmer auch gerne zwischen Tretern von Nike und Adidas hin und her. Manchmal sogar in der Halbzeitpause (2017 bei United vs. City). © getty 12/20 Sport für alle. Das ist das Motto von Zlatans eigener 2016 gegründeter Modemarke A-Z Sportswear. Außerdem wirbt der Star für Nivea, Vitamin Wells Sports und Microsoft Xbox. © getty 13/20 Privat: Seine Autobiographie "Ich bin Zlatan" hat sich mehr als eine Million Mal in Schweden verkauft. Die Geschichte eines Jungen, der sich hochkämpft, kam besonders bei der Jugend gut an. © getty 14/20 2012 wurde das Wort "Zlatanera" offiziell in die schwedische Sprache aufgenommen. Es bedeutet "stark dominieren". Außerdem gibt es einen Zlatan-Burger in Paris und den Suchmaschinen-Dienst "Zlatan-Search". © imago images 15/20 Gaming: Seit 2017 gibt es Ibras eigenes Android-Spiel "Zlatan Legends". Man muss mit einem Iron-Man-Zlatan den Ball durch Parcours kicken, ohne dabei Wände zu berühren. © getty 16/20 Auch im eSports mischt Ibrahimovic mit. Das schwedische Start-Up Challengermode gab an, mit 12 Millionen Euro von Investoren unterstützt zu werden. Darunter Zlatan. Schon früher hatte er in die Turnierplattform investiert. © getty 17/20 Sport: Da müllert es doch. Auch der große Zlatan Ibrahimovic investiert in Pferde. 2017 war es das Springpferd Grande Dieni, das er zusammen mit dee Profi-Reiterin Michol Del Signore erwarb. © getty 18/20 Der Tennis-ähnliche Sport Padel erfreut sich immer größerer Beliebtheit - auch in Schweden. Grund genug für den begeisterten Hobby-Padler Zlatan, ein Padel-Center in Uppsala zu ergattern. © imago images 19/20 Hollywood: Natürlich muss es auch einen Film über das Leben von Zlatan Ibrahimovic geben. Das Biopic von Jens Sjögren soll am 19 Mai 2022 in Deutschland starten. Spoiler: Leider spielt sich Zlatan nicht selbst. © getty 20/20 Zlatan erobert Hollywood. Der Superstar wird jetzt wohl auch erfolgreicher Schauspieler. Bei "Asterix und Obelix - Das Reich der Mitte" wird er als Caius Antivirus zu sehen sein. Der Film soll noch 2022 in die Kinos kommen.

Ancelotti: Nach PSG direkt CL-Sieger mit Real Madrid

"Vor einem Champions-League-Spiel, als wir die K.-o.-Runde bereits erreicht hatten, hatten wir ein Ligaspiel verloren, danach aber wieder eines gewonnen. Aber sie sagten mir, wenn ich Porto nicht schlage, würden sie mich entlassen", schilderte Ancelotti, der entsprechend geschockt reagierte. "Ich meinte zu ihnen: 'Wie könnt Ihr mir so etwas sagen? Das schädigt das Vertrauen.' Im Februar habe ich dann entschieden, zu gehen, obwohl sie mit mir verlängern wollten", sagte er. Er verabschiedete sich mit der Meisterschaft und einem Champions-League-Viertelfinale.

Anschließend wechselte Ancelotti zu Real Madrid und führte die Königlichen 2014 direkt zur lang ersehnten "Decima", dem zehnten Titel in der Königsklasse. PSG hingegen wartet bis heute darauf, sich den Henkelpott in die Vitrine stellen zu dürfen.