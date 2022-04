Volland-Assist bei Monacos Auswärtssieg

Kevin Volland hat mit einem Assist einen wichtigen Beitrag zum 3:2-Erfolg der AS Monaco in der Ligue 1 bei Stade Rennes geleistet. Der ehemalige Leverkusener bereitete in der 57. Minute per Kopf die 3:1-Führung durch Teamkollege Ben Yedder vor. Im Tor der Monegassen stand erneut Alexander Nübel.

Durch den vierten Sieg in Folge hat Monaco wieder gute Chancen auf den heiß umkämpften Tabellenplatz drei, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Der Rückstand auf Gegner Rennes beträgt nur noch drei Punkte. Allerdings können Racing Straßburg (52) und OGC Nizza (51) am Sonntag mit Siegen an Monaco vorbeiziehen.

Angeführt wird die Tabelle von Paris St. Germain (71 Punkte) vor Olympique Marseille (59), die beide ebenfalls am Sonntagabend (20.45 Uhr) im Spitzenspiel aufeinandertreffen.