PSG - Sportdirektor Leonardo hofft weiterhin auf Verbleib von Kylian Mbappe: "Werden alles versuchen"

Sportdirektor Leonardo von Paris Saint-Germain hat in einem Interview betont, dass man die Hoffnung auf einen Verbleib von Stürmerstar Kylian Mbappe über den Sommer hinaus längst nicht aufgegeben hat.

Von L'Equipe nach den Chancen auf eine Verlängerung von Mbappes Ende Juni auslaufendem Vertrag gefragt, entgegnete Leonardo: "Das kann ich nicht sagen, aber wir haben Möglichkeiten. Solange es keine Unterschrift gibt, werden wir alles versuchen und alles tun, um ihn zu halten."

In den vergangenen Monaten hatte sich immer mehr heraus kristallisiert, dass ein Wechsel Mbappes zu Real Madrid wahrscheinlich ist. Nach Informationen von SPOX und GOAL genießt die Verpflichtung des 23-jährigen Weltmeisters bei den Königlichen auch höchste Priorität. Leonardo hofft dennoch, Mbappe eine langfristige Zukunft in Paris schmackhaft zu machen.

Die Atmosphäre im Parc des Princes beim jüngsten 3:1-Heimsieg über Saint-Etienne, bei dem Mbappe mit zwei Toren und einer Vorlage der überragende Mann auf dem Platz war, sei "besonders" gewesen. "Ich denke, Kylian hat die Dinge nun wirklich richtig durchdacht", so Leonardo.

Französische Superstars zu haben! Diese Profis gibt es ablösefrei © getty 1/29 Im kommenden Sommer dürfte es viel Bewegung auf dem Transfermarkt geben, denn die Verträge gleich mehrerer Topstars laufen Ende Juni 2022 aus. Eine Übersicht findet Ihr hier. © getty 2/29 PAUL POGBA (Manchester United): Der Weltmeister von 2018 erlebte eine höchst wechselhafte Phase bei den Red Devils und fand nie konstant seine Form. Er selbst sagte bereits, dass vielleicht der Moment gekommen sei, etwas Neues auszuprobieren. © getty 3/29 JUAN MATA (Manchester United): Auch der Vertrag des Spaniers läuft bei United aus, doch anders als Pogba hat Mata bereits bekräftigt, bleiben zu wollen. "Ich will hier nicht aufhören und noch mehr Spiele im Trikot von United bestreiten", erklärte er. © getty 4/29 KYLIAN MBAPPE (Paris Saint-Germain): Die Saga um Mbappe zieht sich bereits lange hin: PSG will verlängern, der Franzose bislang nicht. Nach Informationen von SPOX und GOAL ist man bei Real weiter optimistisch, dass der 23-Jährige im Sommer kommt. © getty 5/29 LUIS SUAREZ (Atletico Madrid): Von seinen Glanzzeiten ist der Uruguayer aktuell weit entfernt. Bei den Rojiblancos saß er zuletzt hin und wieder nur auf der Bank. Wie es für ihn ab Sommer weitergeht, ist völlig offen. © getty 6/29 OUSMANE DEMBELE (FC Barcelona): Ein Angebot zur Vertragsverlängerung schlug er aus, woraufhin Barca ihm mitteilte, dass er noch im Winter gehen könne. Daraus wurde nichts - und aktuell spielt er wieder, doch ein Abschied scheint dennoch wahrscheinlich. © getty 7/29 PAULO DYBALA (Juventus Turin): Dybala möchte verlängern, die Alte Dame eigentlich auch. Hieß es. Die Gazzetta dello Sport vermeldete später, dass das Verhältnis zwischen Spieler und Klub angeknackst sei. Tendenz aktuell: Wechsel zu Inter Mailand. © getty 8/29 ISCO (Real Madrid): Nach Informationen von SPOX und Goal will Isco zeitnah über seine Zukunft entscheiden. Sein Verhältnis zu Ancelotti soll angespannt sein und bei Real wird es wohl nicht weitergehen. Die Fiorentina soll Interesse haben. © getty 9/29 ALEXANDRE LACAZETTE (FC Arsenal) Nach einem schwierigen Saisonbeginn spielte sich Lacazette zuletzt wieder in die Stammelf. Eine Verlängerung scheint wieder wahrscheinlicher, nachdem Aubameyang sich verabschiedet hat. © getty 10/29 DIVOCK ORIGI (FC Liverpool): Klopp äußerte sich zuletzt in höchsten Tönen über den Belgier, viel Einsatzzeit bekam er aber trotzdem nicht. Eine Verlängerung hängt wohl auch davon ab, ob er sich weiter mit einer Reservistenrolle begnügen wird. © getty 11/29 GARETH BALE (Real Madrid): Mit den Fans der Königlichen hat es sich Bale schon lange verscherzt, im Sommer geht das Kapitel dann zu Ende. Eine Vertragsverlängerung erscheint utopisch. Wo und ob es für den Waliser weitergeht, ist offen. © getty 12/29 ANTONIO RÜDIGER (FC Chelsea): Rüdigers Zeit in London scheint im Sommer zu Ende zu gehen. Real Madrid und der FC Bayern haben großes Interesse an Rüdiger, der ein Angebot für eine Vertragsverlängerung von Chelsea ausgeschlagen hat. © getty 13/29 ANDREAS CHRISTENSEN (FC Chelsea): Den Kampf um Rüdiger werden die Blues wohl verlieren, zumindest Christensen soll dann gehalten werden. Doch auch bei ihm gestalten sich die Verhandlungen schwierig, Barca, Bayern & Dortmund sollen Interesse haben. © getty 14/29 CESAR AZPILICUETA (FC Chelsea): Chelsea könnte im Sommer ein Komplettumbruch in der Defensive drohen. Die jüngsten Anzeichen deuten aber darauf hin, dass Azpilicueta mindestens ein weiteres Jahr an der Stamford Bridge bleiben wird. © getty 15/29 ANDREJ KRAMARIC (TSG Hoffenheim): Der Kroate ist Lenker und Denker in der Offensive der Hoffenheimer. Laut Bild haben aber mehrere internationale Topklubs die Fühler nach Kramaric ausgestreckt, dennoch soll eine Vertragsverlängerung erste Option sein. © getty 16/29 FERNANDINHO (Manchester City): Für den erfahrenen Brasilianer bleiben diese Saison nur Kurzeinsätze im Starensemble der Citizens, doch bei Guardiola genießt er weiterhin großes Ansehen. Ob das für eine Vertragsverlängerung reicht, bleibt abzuwarten. © getty 17/29 JESSE LINGARD (Manchester United): Nach seiner Leihe zu West Ham vergangene Rückrunde nahm Lingard bei United wieder den Platz als Edelreservist ein. Wie es weitergeht wird wohl davon abhängen, wie Rangnick mit ihm plant. © getty 18/29 JUAN CUADRADO (Juventus Turin): Auch im Alter von 33 Jahren gehört der Kolumbianer zum Stammpersonal. Das möchte die Alte Dame laut Calciomercato zeitnah mit einem Angebot für einen neuen Zweijahresvertrag belohnen. © getty 19/29 ANGEL DI MARIA (Paris Saint-Germain): Trotz der Ankunft seines Landsmannes Lionel Messi konnte Di Maria seinen Platz bei PSG behaupten. "Ich möchte bleiben, denn ich bin sehr glücklich hier und meine Familie ist es ebenso", sagte er zu TNT Argentina. © getty 20/29 SERGI ROBERTO (FC Barcelona): Das Eigengewächs der Katalanen fehlt derzeit mit einer Oberschenkelverletzung, zuvor pendelte er zwischen Bank und Startelf. Laut Mundo Deportivo sind Vertragsgespräche erst einmal aufgeschoben. © getty 21/29 FRANCK KESSIE (AC Mailand): Vor allem aus England soll es großes Interesse an Kessie geben. Eine Verlängerung ist derzeit nicht in Sicht. Real Madrid und PSG sollen laut AS ebenfalls um Kessie buhlen - und der kennt seinen Marktwert ganz genau... © getty 22/29 EDDIE NKETIAH (FC Arsenal): Das Eigengewächs spielt bei Arteta keine Rolle, nur sieben Einsätze in der Liga stehen bislang zu Buche. Nach Informationen von SPOX und GOAL stand Nketiah bereits im Sommer kurz vor einem Wechsel zu Crystal Palace. © getty 23/29 IVAN PERISIC (Inter Mailand): Perisic beackert weiterhin die linke Seite bei Inter und soll das auch in der Zukunft weiter tun. Laut Gazzetta dello Sport wollen die Nerazzurri dem Kroaten ein neues Vertragsangebot unterbreiten. © getty 24/29 LUKA MODRIC (Real Madrid): Camavinga und Valverde müssen sich gedulden, denn unter Ancelotti führt weiterhin kein Weg an Modric, Kroos und Casemiro vorbei. Modric soll laut Marca noch einmal einen neuen Vertrag für die kommende Saison erhalten. © getty 25/29 AXEL WITSEL (Borussia Dortmund): Auch für den Belgier gibt es laut Daily Mail Interesse aus England. Auf der Pressekonferenz vor dem Glasgow-Spiel deutete er kürzlich seinen Abschied aus Dortmund an. © getty 26/29 DRIES MERTENS (SSC Neapel): Der Belgier ist bester Torschütze in der Geschichte Napolis. "Der Vertrag enthält eine Option, wir werden sehen, was passiert", sagte Mertens bei Sky Sport Italia. Angeblich soll Neapel das Heft selbst in der Hand haben. © getty 27/29 MARCELO BROZOVIC (Inter Mailand): Brozovic ist der defensive Anker in Simone Inzaghis Mannschaft. Laut Gazzetta dello Sport ist Inter zuversichtlich, mit Brozovic zu verlängern. Allerdings berichten englische Medien auch über ein Interesse von Newcastle. © getty 28/29 MATTHIAS GINTER (Borussia Mönchengladbach): Sicher ist: Der Nationalspieler wird die Fohlen im Sommer definitiv verlassen. Mit Marvin Friedrich hat BMG bereits einen Ersatz verpflichtet. Eine Option für Ginter könnte Inter Mailand sein. © getty 29/29 CORENTIN TOLISSO (FC Bayern): Der Franzose steht bei den Bayern spätestens im Sommer vor dem Abschied, sein Vertrag beim Rekordmeister läuft aus. Eine Verlängerung ist noch nicht ausgeschlossen. Inter Mailand und Real Madrid sind Kandidaten.

Leonardo dementiert angebliches Mega-Angebot von PSG für Mbappe

Die Berichte über ein Vertragsangebot seitens PSG, das Mbappe 200 Millionen Euro in zwei Jahren einbringen würde, dementierte der Sportdirektor jedoch: "Das stimmt nicht, wir haben kein präzises Angebot vorgelegt. Ich denke, das Gehalt wird der letzte Mosaikstein sein, den wir diesem Vertrag hinzufügen. Wir wollen ihn vielmehr in die beste Position bringen, um der beste Spieler zu werden, der er sein kann. Die Sache mit dem Gehalt wird am Ende innerhalb von zwei Minuten erledigt sein."

Da Mbappes aktueller Kontrakt am 30. Juni endet, wäre er nach aktuellem Stand nach der Saison sogar ablösefrei zu haben. PSG hatte im Sommer 2017 145 Millionen Euro für Mbappe an die AS Monaco überwiesen, seither gelangen dem 53-maligen französischen Nationalspieler in 205 Pflichtspielen für Paris 156 Tore.