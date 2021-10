PSG ohne Messi und Neymar mit Mühe: Mbappe dreht Rückstand - Angers sauer nach Elfmeter-Entscheidung

Paris St. Germain hat ohne seine Superstars Lionel Messi und Neymar einen glanzlosen Arbeitssieg gefeiert. Zwei Wochen nach der ersten Saisonniederlage gewann das Starensemble gegen SCO Angers 2:1 (0:1) und baute die Tabellenführung weiter aus.

Angelo Fulgini (36.) brachte die Gäste in Führung, Danilo (69.) und Kylian Mbappe (87., Handelfmeter) drehten die Begegnung.

Der Pfiff folgte auf einen Videobeweis, nachdem Mauro Icardi Pierrick Capelle an die Hand geköpft hatte. Ganz unstrittig war die Szene aber nicht: Der Stürmer hatte zuvor Romain Thomas umgerannt.

"Es ist unglaublich, was passiert. Hier zu verlieren, ist keine Schande, aber so ist es unmöglich", sagte ein wütender Thomas nach dem Spiel und schob nach: "Es ist ungewöhnlich, dass sich die Schiedsrichter die Zeit nicht nehmen. Der VAR frustriert mich so langsam. Wir stecken Millionen da rein und wissen nicht mal, wie man damit umgeht. Das ärgert mich."

Anschließend erklärte der Verteidiger, dass ihn Icardi klar gefoult habe. "Ich nehme lieber fünf Gegentore hin und bestreite ein normales Spiel, als so zu verlieren", fügte Thomas an.

Laut ihm wäre die Situation vor dem Elfmeter-Pfiff nicht geprüft worden. "Der Schiedsrichter sagt, dass es überprüft wurde. Das ist nicht wahr, das ist eine Lüge", ergänzte er.

Bei den Gastgebern stand Nationalspieler Thilo Kehrer indes in der Startelf, Julian Draxler wurde in der 72. Minute eingewechselt.

PSG musste aufgrund der WM-Qualifikation in Südamerika unter anderem auf Messi und Neymar verzichten.

Ligue 1: Die Tabelle