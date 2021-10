PSG: Kritik an Mauricio Pochettino - Cassano bringt Zidane ins Gespräch

Zinedine Zidane für Mauricio Pochettino? Laut Antonio Cassano ein PSG-Szenario, das nicht lange auf sich warten lassen könnte.

Der ehemalige italienische Nationalspieler Antonio Cassano rechnet nicht damit, dass Mauricio Pochettino noch lange Trainer bei Paris Saint-Germain bleibt. Laut des einstigen Real-Stürmers offenbare Pochettino taktische Unzulänglichkeiten und habe Probleme, mit dem Starensemble bei Frankreichs Vizemeister umzugehen.

Cassano sagte bei "Bobo TV" auf dem Twitch -Kanal von Christian Vieri: "Pochettino wird ein kurzes Leben bei PSG haben. Ich habe einige negative Sachen über ihn gehört. Er ist ein netter Kerl, aber als Trainer hat er nicht eine Minute Taktikübungen gemacht und die Mannschaft verlangt das von ihm."

"Er fragt die Spieler um Rat, wenn es darum geht, wie gespielt werden soll. Ich kann es kaum glauben", so Cassano weiter. "Er hat noch nie Stars trainiert und nun Probleme, große Spieler zu führen."

Pochettino war im Januar 2021 als Nachfolger Thomas Tuchels zu PSG gewechselt und unterschrieb einen bis 2023 datierten Vertrag. Vor seiner Entlassung gut ein Jahr zuvor hatte er erfolgreich bei Tottenham Hotspur gearbeitet und die Londoner unter anderem 2019 ins Finale der Champions League geführt.

Mit Paris landete er in der Vorsaison auf Rang zwei der Ligue 1 und gewann den französischen Pokal. In dieser Spielzeit legte der Topfavorit einen guten Start hin, ist trotz einer Niederlage bei Stade Rennes (0:2) am Wochenende souveräner Tabellenführer und besiegte in der Königsklasse Manchester City mit 2:0.

Ersetzt Zidane Pochettino bei PSG?

Es gab allerdings auch Spannungen zwischen Pochettino und seinem Landsmann Lionel Messi, nachdem der Coach den Superstar beim knappen Sieg über Olympique Lyon vor wenigen Wochen überraschend Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt hatte.

Cassano mutmaßte, als Nachfolger stehe bereits der ehemalige Real-Erfolgstrainer Zinedine Zidane (aktuell vereinslos) bereit: "So, wie ich es mitbekommen habe, wird Pochettino dort nicht mehr viel Zeit haben, sollte es so weitergehen. Habt mir ein Auge auf Zizou."

