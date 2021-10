Olympique Marseille vs. PSG: Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Ligue 1 trifft Olympique Marseille heute auf PSG. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

In der Ligue 1 erwartet uns am Sonntagabend um 20:45 Uhr mit Marseille gegen Paris ein absolutes Spitzenspiel. Während PSG der Konkurrenz mal wieder davonläuft, versucht Marseille als aktuell Tabellendritter den Anschluss einigermaßen zu halten. Platz zwei ist in Reichweite und mit einem Sieg im Duell am Sonntag könnte Olympique immerhin auf 7 Punkte an den Spitzenreiter herankommen, bei einem Spiel weniger.

Doch die individuelle Qualität von Paris ist natürlich extrem hoch. Auch unter der Woche in der Champions League hat sich die Klasse von PSG mal wieder gezeigt, als Lionel Messi, Kylian Mbappe und Co. mit 3:2 gegen RB Leipzig gewinnen konnten.

Marseille vs. PSG: Datum, Zeit, Stadion, Infos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2021, 20:45 Uhr

Austragungsort: Stade Velodrome (Marseille)

Wettbewerb: Ligue 1, 11. Spieltag

TV-Übertragung: Im Livestream bei DAZN

Marseille vs. PSG: Ligue 1 heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Marseille und PSG wird heute nicht live im Free-TV übertragen.

Live verfolgen könnt Ihr das Spiel dennoch, und zwar beim Streamingdienst DAZN. Dieser hat sich nämlich die Übertragungsrechte an den Spielen der Ligue 1 für drei weitere Jahre gesichert. Spiele der Topmannschaften zeigt DAZN an allen 38 Spieltagen live und in voller Länge.

Die Ligue 1 ist nicht die einzige Liga, die DAZN im Angebot hat. Auch Partien der Bundesliga, Serie A und Primera Division gehören dazu, ebenfalls fast alle Spiele der Champions League.

Um das komplette DAZN-Angebot sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Das DAZN-Abo kostet Euch monatlich 14,99 Euro. Mit einem Jahres-Abo von DAZN, welches 149,99 Euro kostet, könnt Ihr alternativ 29,98 Euro sparen.

Marseille vs. PSG: Ligue 1 heute live im Liveticker

Für alle, die keine Möglichkeit haben, sich das Match bei DAZN anzusehen, empfehlen wir den ausführlichen Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker Marseille vs. PSG.

Marseille vs. PSG: Formcheck

Für Marseille liefen die letzten Wochen nach einem wirklich starken Saisonstart alles andere als gut. In der Europa League gab es an den ersten 3 Spieltagen 3 Remis und zuletzt verlor die Mannschaft zweimal in der Ligue 1 gegen direkte Konkurrenten. Dennoch steht man auf einem soliden dritten Rang, da sie aus den ersten fünf Spielen 13 Punkte geholt haben. Seitdem sind in vier Partien aber nur noch 5 Punkte hinzugekommen und der Tabellenführer aus Paris entfernt sich immer weiter.

Allerdings gibt es global wohl aktuell keine Mannschaft, die individuell mit Paris mithalten kann. Eine Offensive mit Neymar, Mbappe und Messi ist eigentlich das Beste, das du kriegen kannst. Auch im Mittelfeld und in der Defensive spielen auf jeder Position Akteure mit Weltklasse-Niveau. Sergio Ramos und Neymar fallen zwar aktuell aus, doch mit di Maria und Kimpembe hat Mauricio Pochettino sehr guten Ersatz. In der Champions League ist PSG mit 7 Punkten aus drei Spielen gestartet, die Zeichen stehen eindeutig auf Achtelfinale.

Marseille vs. PSG: Die aktuelle Tabelle der Ligue 1