PSG: Achraf Hakimi ist vom Verhalten von Lionel Messi überrascht

Achraf Hakimi ist von Lionel Messi gleichermaßen überrascht und begeistert. Der Superstar von Paris Saint-Germain sei unkompliziert im Umgang und auf dem Platz ein Vorbild.

"Es ist einfach, eine Beziehung auf dem Platz zu ihm aufzubauen", sagte Hakimi der L'Equipe über Messi, der im Sommer vom FC Barcelona zu PSG kam: "Ich gebe ihm den Ball, ich laufe, und er legt ihn dorthin, wo er hingehört."

Er sei abseits des Platzes überrascht vom Verhalten des Argentiniers, erklärte der frühere BVB-Kicker: "Er ist einfach und ruhig."

Mit Messi in einem Team zu spielen, sei für ihn "ein Traum". "Ich habe mit vielen großen Spielern zusammengespielt, und der einzige, den ich vermisst habe, war Messi! Ich bin stolz darauf, mich an der Seite eines so guten Fußballers weiterzuentwickeln", so der 22-jährige Marokkaner.

Und weiter: "Um mich weiterzuentwickeln, werde ich darauf achten, wie er trainiert und wie er spielt. Das wird die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler voranbringen."

Hakimi wechselte vor der laufenden Saison von Inter Mailand nach Paris, wo er bis 2026 unter Vertrag steht. In der laufenden Spielzeit kam der Außenverteidiger bislang in zehn Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er drei Tore erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete.

© imago images

