PSG: Lange Schlangen vor Fanshop - Trikot von Lionel Messi kostet 165 Euro

Das Trikot von Lionel Messi ist in Paris enorm begehrt, es bildeten sich lange Schlangen vor dem PSG-Fanshop auf dem Champs-Elysees. Das Stück Stoff hat einen stolzen Preis.

Auch der Laden am Stadion Parc des Princes wurde belagert, auf der Pariser Prachtmeile im Westen der Stadt staute sich die Schlange an Menschen teils bis zurück in den U-Bahn-Eingang. Seit Mittwoch ist Messis Trikot mit der Nummer 30 zu haben, innerhalb kurzer Zeit war es ausverkauft.

Dabei ist ein hoher Preis hinzublättern, um an das begehrte Stück Stoff zu kommen: Für das Fantrikot bezahlt man im Shop 115 Euro, inklusive Spielerflock, Rückennummer und den Aufnähern der Ligue 1 oder der Champions League.

Für das Trikot, das die Profis auch während der Spiele tragen, muss noch mehr hingelegt werden. Bis zu 165 Euro sind dann fällig. Im Online-Shop gibt es dagegen nur eine Variante - das Herren-Trikot zum Preis von 157,50 Euro. Dieses ist aktuell aber nicht mehr zu haben.

Auch Kindergrößen werden angeboten. Hier rangieren die Preise zwischen 87,99 Euro und 137,99 Euro.