PSG bei Stade Reims: Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Paris Saint-Germain spielt in der Ligue 1 heute bei Stade Reims. Mit Lionel Messi? Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

PSG bei Stade Reims, Ligue 1: Anstoß, Uhrzeit, Stadion

Erleben wir am heutigen Sonntag, 29. August, das Debüt von Lionel Messi im Trikot von Paris Saint-Germain? Wenn es nämlich nach der französischen Sportzeitung L'Équipe geht, dann wird er heute auflaufen. Diese hatte in dieser Woche berichtet, dass Messi bei Stade Reims erstmals seit seinem Wechsel vom FC Barcelona zu PSG spielen wird. Das Spiel wird heute um 20.45 Uhr im Stade Auguste-Delaune angepfiffen.

Auch ohne Messi und weitere Superstars wie Neymar und Sergio Ramos startete das Pariser Starensemble mit drei Siegen in die neue Saison der Ligue 1. Nach drei Spieltagen ist das Team von Trainer Mauricio Pochettino das einzige Team mit der optimaler Punkteausbeute.

Ebenfalls noch ungeschlagen ist Stade Reims. Nach drei Unentschieden liegt das heutige Heimteam in der Tabelle aber nur an Position elf. In der Stadt mit rund 180.000 Einwohnern ist die Vorfreude auf das Spiel riesengroß. Das Stade Auguste-Delaune ist mit 21.127 Zuschauern ausverkauft.

PSG bei Stade Reims: Ligue 1 heute live im TV und Livestream

Eine Liveübertragung von Stade Reims gegen PSG im deutschen Free-TV wird es nicht geben. Dies liegt daran, dass die Übertragungsrechte an der Ligue auch in dieser Saison bei DAZN liegen. Der Streamingdienst geht heute um 20.45 Uhr auf Sendung. Kommentator des Spiels ist Stefan Galler, er wird von Experte Alexis Menuge unterstützt.

Ein DAZN-Abo kostet 14,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (einmalig). Damit seht Ihr neben den Topspielen der Ligue 1 auch alle Freitags- und Sonntagsspiel der Bundesliga, fast die komplette Champions League sowie zahlreiche Duelle aus der Primera Division und Ligue 1.

Im Live-Programm enthalten ist zudem jede Menge US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB) sowie Tennis, Boxen, MMA, Rugby, Handball, Motorsport, Wintersport, Darts und noch mehr.

Noch bis 30. September besteht die Möglichkeit DAZN 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Wertvollste Klub-Unternehmen: Bayern erobern die Spitze © getty 1/12 Die Agentur Brand Finance hat in ihrem jährlichen Bericht eine Liste der wertvollsten Klub-Unternehmen zusammengestellt. Der FC Bayern grüßt dabei von der Spitze, der BVB verpasst hingegen ganz knapp die Top 10. SPOX präsentiert das Ranking. © getty 2/12 Aus der Bundesliga sind nur die Bayern vertreten. Der BVB verpasst als 12. (2020: Platz 12) knapp die Top 10, der FC Schalke 04 ist als dritter deutscher Verein immerhin noch 19. (2020: Platz 15). Danach kommen Wolfsburg (22.) und Gladbach (24.). © getty 3/12 Platz 10 - FC Arsenal: 1,788 Mrd. Euro (2020: Platz 11 | 2,051 Mrd. Euro | - 12,8 Prozent) © getty 4/12 Platz 9 - Tottenham Hotspur: 2,072 Mrd. Euro (2020: Platz 9 | 2,114 Mrd. Euro | - 2,0 Prozent) © getty 5/12 Platz 8 - FC Chelsea: 2,416 Mrd. Euro (2020: Platz 8 | 2,488 Mrd. Euro | - 2,9 Prozent) © getty 6/12 Platz 7 - FC Barcelona: 2,829 Mrd. Euro (2020: Platz 4 | 3,387 Mrd. Euro | - 16,5 Prozent) © getty 7/12 Platz 6 - Manchester City: 2,877 Mrd.Euro (2020: Platz 7 | 2,748 Mrd. Euro | + 4,7 Prozent) © getty 8/12 Platz 5 - Paris Saint-Germain: 2,936 Mrd.Euro (2020: Platz 5 | 3,346 Mrd. Euro | - 12,2 Prozent) © getty 9/12 Platz 4 - Manchester United: 3,057 Mrd. Euro (2020: Platz 2 | 3,849 Mrd. Euro | - 20,6 Prozent) © getty 10/12 Platz 3 - FC Liverpool: 3,311 Mrd. Euro (2020: Platz 3 | 3,702 Mrd. Euro | - 10,6 Prozent) © getty 11/12 Platz 2 - Real Madrid: 3,571 Mrd. Euro (2020: Platz 1 | 4,198 Mrd. Euro | - 14,9 Prozent) © getty 12/12 Platz 1 - FC Bayern München: 3,606 Mrd. Euro (2020: Platz 6 | 3,29 Mrd. Euro | + 8,3 Prozent)

PSG bei Stade Brest: Ligue 1 heute im Liveticker

Ihr habt keinen Zugang zu DAZN, wollt aber dennoch beim Messi-Debüt mit dabei sein? Dann schaut in den kostenlosen Liveticker von SPOX.

Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos

Begegnung: Stade Reims - Paris Saint-Germain

Stade Reims - Paris Saint-Germain Wettbewerb: Ligue 1

Ligue 1 Spieltag: 4

4 Datum: 29. August 2021

29. August 2021 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Stade Auguste-Delaune, Brest

Stade Auguste-Delaune, Brest Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Ligue 1: Die aktuelle Tabelle