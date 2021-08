Lionel Messi: Schwere Anschuldigungen durch Journalisten nach Wechsel zu PSG

Ein dem FC Barcelona nahestehender Journalist hat schwere Anschuldigungen gegenüber Lionel Messi erhoben. In einem ausführlichen Artikel stellte Vincent Machenaud den Superstar als sehr schwierigen Charakter dar.

"Er hat eine teuflische Seite, ist sehr manipulativ. Er kann dich mit seinem kleinen Lächeln, mit seiner Mimik, in die Tasche stecken. Von hinten kann er dir ein Messer in den Rücken rammen", schrieb Machenaud, der derzeit für Infosport+ arbeitet. Der Franzose hatte zuvor für France Football aus Barcelona berichtet.

"In Barcelona gingen alle vor ihm auf die Knie. Leo setzte immer seine Regeln in der Kabine durch und versuchte, im Verein zu regieren. Er war so unantastbar, ihm lagen Verein und Stadt zu Füßen. Er ist sehr intelligent, sehr klug", führt Machenaud weiter aus.

Durch den Wechsel von Messi von Barca zu Paris Saint-Germain werde dies auch der PSG-Kabine blühen, da er mit Neymar, Leonardo Paredes und Angel Di Maria mehrere Freunde im Team hat.

PSG: Journalist schießt auch gegen Messi-Mitspieler Neymar

Außerdem werde der Argentinier angeblich auch Einfluss auf Trainer Mauricio Pochettino nehmen: "Wenn man einen Spieler dieses Kalibers im Kader hat, besonders wenn er ein Landsmann ist, wird Pochettino oft heimlich zu Messi gehen, um seinen Puls zu fühlen und seine Meinung einzuholen."

Machenaud lederte darüber hinaus gegen Neymar. Der Brasilianer sei lediglich da, um Geld zu verdienen und Spaß auf dem Platz zu haben. "Er weiß, dass Messi ihm überlegen ist, konstanter als er. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen über ihre Beziehung aus dem einfachen Grund, dass ich den Eindruck habe, dass Neymar jeden persönlichen Ehrgeiz aufgegeben hat."