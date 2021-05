Ligue 1: 17-Jähriger lässt Monacos Meistertraum platzen - Champions-League-Quali in Gefahr

Der Meistertraum der AS Monaco ist drei Spieltage vor Saisonende geplatzt. Das Team von Niko Kovac verlor trotz Überzahl gegen Olympique Lyon mit 2:3.

Kevin Volland hatte Monaco nach 25 Minuten in Führung gebracht, doch danach nahm OL das Heft in die Hand. Memphis Depay (57.) und der Ex-Hannoveraner Marcelo sorgten für die Führung (77.).

Nach dem Rückstand lief die Kovac-Elf an und hatte dann Glück. Lyons Torwart Lopes traf Joker Pellegri bei einer verunglückten Rettungstat mit der Faust im Gesicht. FIFA-Schiedsrichter Clement Turpin entschied nach Ansicht der Videobilder auf Elfmeter, den Wissam Ben Yedder per Panenka versenkte (86.).

Nur drei Minuten später war die Freude schon wieder zunichte. Der erst 17-jährige Rayan Cherki erzielte nur eine Minute nach seiner Einwechslung in der 89. Minute das 3:2 für die Gäste. Somit hat Monaco nur noch rechnerisch die Chance auf die erste Meisterschaft seit 2017.

Monaco vs. Lyon: Drei Platzverweise nach Abpfiff

Nach fünf Siegen in Folge hätte die AS mit einem Dreier auf zwei Zähler an Spitzenreiter Lille heranrücken können. Durch die Niederlage muss der Klub aus dem Fürstentum nun sogar um die Qualifikation für die Champions League bangen. Lyon hat nur noch einen Punkt Rückstand auf AS.

Für eine Rudelbildung unmittelbar nach Abpfiff sahen Geubbels und Pellegri (beide Monaco) sowie de Sciglio (Lyon) noch jeweils die Rote Karte. Zuvor war schon Lyons Caqueret mit Gelb-Rot vom Platz geflogen (70.).

Ligue 1: Die aktuelle Tabelle