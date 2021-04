PSG: Kylian Mbappe lässt Zukunft weiter offen - Real Madrid optimistisch bezüglich eines Transfers

Wo liegt Mbappes Zukunft nach dieser Saison? Während der PSG-Star noch keine Entscheidung getroffen hat, ist man bei Real Madrid guter Dinge. Der Trainer des nächsten Gegners in der Champions League ist sich sicher, dass der Torjäger "irgendwann Weltfußballer werden" wird.

Angreifer Kylian Mbappe vom französischen Serienmeister Paris Saint-Germain hat mit Blick auf seine Zukunft nach dieser Saison noch keine Entscheidung getroffen.

Nach Informationen von SPOX und Goal hat der 22-Jährige, der am Dienstagabend (21 Uhr im LIVETICKER) in der Königsklasse den FC Bayern München ausschalten will, auch das jüngste und damit dritte Angebot zur Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrages der Pariser zwar abgelehnt, die Verhandlungen mit den Verantwortlichen sind allerdings noch nicht beendet.

Unterdessen steht Mbappes Entourage in engem Austausch mit Real Madrid. Laut Quellen aus dem Umfeld des französischen Weltmeisters ist es weiterhin Mbappes Wunsch, in naher Zukunft für die Königlichen aufzulaufen.

Real lockt PSG-Star Mbappe mit Prestige

Bei den Madrilenen zeigt man sich ob einer möglichen Verpflichtung Mbappes optimistisch. Dabei haben die Blancos nichts ausgelassen, um ihren Wunschspieler von einem Wechsel in die spanische Hauptstadt zu überzeugen.

Wohlwissend, dass Real mit dem finanziellen Angebot von PSG nicht mithalten kann, legte der Klub vielmehr Wert darauf, Mbappe durch Anrufe, Nachrichten und Besuche sowie dem Prestige eines Wechsels nach Madrid zu locken.

"Es wird darauf ankommen, ob er im goldenen Käfig sitzen möchte oder in Madrid Erfolg haben will", heißt es aus dem Umfeld Reals.

© getty Kylian Mbappe hat sich offenbar noch nicht entschieden, ob er bei PSG bleiben will.

PSG: Mbappe und Co. gegen den FC Bayern gefordert

In der Königsklasse empfängt PSG nach dem 3:2-Hinspielerfolg am Dienstagabend, bei dem Mbappe zwei Tore erzielte, den FC Bayern München zum Rückspiel.

Vor dem entscheidenden Duell fand Bayern-Coach Hansi Flick vor allem für den begehrten Mbappe lobende Worte und traut dem französischen Nationalspieler sogar den Titel des Weltfußballers zu.

"Irgendwann wird er Weltfußaller werden, davon bin ich überzeugt"", sagte Flick auf der abschließenden Pressekonferenz: "Er bringt alles mit. Er ist technisch stark und er macht Tore, was für einen Weltfußballer wichtig ist."

Mbappe sei für sein Alter bereits "sehr, sehr weit."